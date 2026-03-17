La rassegna del tartufo di Pecorara diventa “Sagra di qualità”, la cerimonia a Roma

In una cerimonia ufficiale tenutasi lunedì 16 marzo, presso il Senato della Repubblica a Roma la Pro Loco di Pecorara ha ricevuto il marchio “Sagra di Qualità” per la Rassegna del tartufo che da 34 anni si celebra nel borgo dell’Alta Val Tidone. Il prestigioso riconoscimento, attribuito al sodalizio che da sempre si occupa dell’organizzazione dell’evento in collaborazione con il Comune, è stato consegnato nelle mani del Presidente Cristina Mussetti e di Mattia Valorosi accompagnati dal consigliere comunale delegato alle associazioni Carlo Fontana.

“Un grande onore”

“Un grande onore – dice Fontana in rappresentanza del Sindaco Franco Albertini – che come abbiamo già avuto modo di dire in occasione dell’annuncio della certificazione ricevuta, sottolinea lo straordinario lavoro svolto da tutti coloro che a vario titolo, e a partire dalla Pro Loco, collaborano a questa rassegna che è una delle più attese e apprezzate della provincia di Piacenza”.

Nel corso dell’edizione dello scorso ottobre, una delegazione dell’UNPLI, guidata dal Presidente provinciale Angelo Laface, anch’esso presente nella Capitale, ha potuto visitare e apprezzare la straordinaria organizzazione, il meticoloso lavoro e il pubblico successo della rassegna che ha come suo cuore il tartufo Nero di Pecorara, ormai diventato brand merceologico in rapida e continua diffusione.

“Un riconoscimento che ci rende molto soddisfatti”

“Siamo molto contenti di questo riconoscimento – sottolineano Mussetti e Valorosi – L’organizzazione della rassegna è un impegno ma anche un divertimento che ci occupa per diversi mesi nel corso dell’anno. Pensiamo di proporre ogni volta un evento capace di rinnovarsi ma tenendo fede alle nostre tradizioni. Ringraziamo l’UNPLI per questa attestazione che condividiamo con tutti i volontari della Pro Loco e con il Comune”.

Durante l’evento, condotto da Beppe Convertini, hanno preso parte Antonino La Spina (Presidente UNPLI), il Senatore Questore Antonio De Poli, Giusina Battaglia (Food Network) e Sandro Pappalardo (Presidente ITA Airways).

La cerimonia a Roma

La giornata si è aperta con una visita guidata al Quirinale, per poi proseguire nel pomeriggio al Senato della Repubblica con la cerimonia ufficiale di consegna del marchio “Sagra di Qualità”. Presenti i Presidenti delle Pro Loco premiate ed i Sindaci dei Comuni coinvolti. A chiudere, la visita guidata di Palazzo Madama con l’ingresso nell’Aula del Senato.

L’evento è però iniziato già il giorno precedente con l’appuntamento presso l’Ergife Palace con tutte le Pro Loco e la presentazione delle sagre di qualità e dei prodotti che sarebbero state premiati in Senato. Alla presenza del Presidente nazionale dell’UNPLI, la giornata, conclusa poi con una cena di gala, è stata condotta da Beppe Convertini e Matilde Brandi.

“In due giorni abbiamo davvero potuto toccare con mano la grande professionalità del mondo UNPLI – aggiungono Mussetti e Valorosi – E’ un’esperienza che valorizza il grande lavoro delle Pro Loco e l’autenticità delle tradizioni italiane”. “Il lavoro delle Pro Loco, come di tutti i volontari – conclude Fontana – è un motore straordinario per il territorio senza i quali gli Enti Locali faticherebbero nella tutela e promozione delle diverse eccellenze. Siamo orgogliosi di essere una delle province che il maggior numero di sagre di qualità e questo merito va attribuito alla grande capacità di fare e di fare bene della nostra gente”.

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