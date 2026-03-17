Twelve colours, concerto jazz al Campus di Piacenza dell’Università Cattolica il 19 marzo

17 Marzo 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Twelve colours
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Giovedì 19 marzo alle 21.15 presso la Piazzetta interna del Campus di Piacenza dell’Università Cattolica si terrà il concerto jazz “Twelve colours” dialogo con l’opera “Blue Archie Shepp” di Romano Tagliaferri, a cura di Umberto Petrin al pianoforte e di Gianluigi Trovesi al clarinetto, nell’ambito della rassegna Piacenza Jazz Fest (28 febbraio-30 aprile 2026).

Il concerto è a ingresso libero: l’iniziativa è legata alla mostra di Romano Tagliaferri “L’alchimia del sentimento”, esposta presso l’atrio d’onore del Campus piacentino e visitabile fino al 31 marzo prossimo.

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