La Salus et Virtus sul tetto d’Italia: Hasna Bouyij è campionessa

Dopo Roberta Bonatti, un’altra pugilessa della Salus et Virtus conquista un importantissimo traguardo: Hasna Bouyij, nella categoria 51 chilogrammi, si è infatti laureata campionessa d’Italia, sconfiggendo nettamente in finale Mery Di Bari. Si tratta di un titolo italiano valido per la categoria under22 – 51 chilogrammi. Grande soddisfazione ovviamente nell’ambiente salussino, ormai avvezzo a fare incetta di medaglie e che può ora contare sulla giovanissima Bouyij per il futuro del pugilato in rosa.

Le congratulazioni dell’amministrazione comunale di Piacenza