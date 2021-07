Maria Chiara D’Adamo nuova centrale della Pallavolo Sangiorgio

La società Pallavolo Sangiorgio comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2021/2022 con la ventiquattrenne centrale lombarda, lo scorso campionato alla Pallavolo Alsenese.

Secondo volto nuovo del roster della Pallavolo Sangiorgio in vista del prossimo campionato di serie B2, campionato che la società piacentina prenderà parte per la terza volta consecutiva.

Nata ad Angera, in provincia di Varese, il 16 maggio 1997, alta 182 centimetri Maria Chiara D’Adamo rinforza il reparto dei posti 3 della formazione albiceleste piacentina, guidata da coach Matteo Capra.

Cresciuta nelle giovanili del Volley Angera, nella stagione 2014/2015 passa alla Futura Volley Busto Arsizio dove prende parte al campionato di B1. Un campionato al Bodio Lomnago in B2 e seguono due stagioni al Volley Marudo (dal 2016 al 2018); una nuova stagione al Volley Garlasco in B1 ed il ritorno a Marudo nel 2019/2020 dove è stata avversaria della Pallavolo Sangiorgio (allora debuttante nei tornei nazionali). Nel campionato scorso ha indossato la maglia della Pallavolo Alsenese in B1 dove nuovamente ha incrociato in alcuni allenamenti congiunti la sua nuova squadra. Nella stagione che verrà Maria Chiara D’Adamo ritroverà come compagna di squadra nell’esperienza ad Alseno la schiacciatrice Chiara Tonini.