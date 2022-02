La sconfitta del Fiorenzuola con il Trento, Tabbiani: “Prestazione diversa di quella con il Lecco, ora pensiamo alla Triestina, dobbiamo fare una grande partita” – AUDIO

Tabbiani sulla sconfitta del Fiorenzuola con il Trento: “La prestazione c’è stata, ora pensiamo alla Triestina, una squadra forte, dobbiamo fare una grande partita“. L’allenatore è stato ospite del programma del mattino di Radio Sound per commentare il match di recupero terminato 2-1 a favore degli ospiti.

Fino a quella punizione, la gara stava andando via tranquilla e stavamo gestendo bene la gara. E’ vero siamo passati in vantaggio come a Lecco, ma la prestazione è stata diversa. Adesso dobbiamo recuperare un po’ perché in mezzo al campo siamo in pochi. Avendo tutte queste partite ravvicinate che ci aspettano vanno dosate le energie.

Quando si gioca pochi giorni dopo una sconfitta si ha la possibilità di invertire la rotta. In questo campionato infatti basta una vittoria per far capire che stai facendo un altro tipo di torneo. Oppure bastano due sconfitte per trovarsi sotto. Bisogna avere equilibrio pensando alle prossime tre partite ravvicinate e non abbattersi come non ci siamo esaltati per aver fermato due formazioni di alta classifica.