Fiorenzuola-Trento 1-2, Pasquato e Bocalon riportano i rossoneri in zona playout

Secondo ko di fila per il Fiorenzuola che, come accaduto a Lecco, è piegato dal Trento dopo essere passato in vantaggio, in avvio, con Mamona. La riposta della squadra di Pasquato non è fatta attendere ed è giunta al 18′ grazie a Bocalon che ha superato Battaiola in uscita. Nella ripresa, il calcio di punizione di Pasquato è stato sentenza definitiva per i ragazzi di mister Tabbiani ora in piena zona playout. Domenica prossima, ancora al Pavesi, arriva la Triestina.

Fiorenzuola (4-3-3) – Battaiola; Fracassini (43′ Danovaro), Ferri, Cavalli, Guglieri; Piccinini (79′ Bruschi), Nelli, Stronati; Mamona, Mastroianni (62′ Oneto), Zunno. All.: Tabbiani.

Trento (4-3-1-2) – Marchegiani; Carini, Trainotti, Dionisi, Simonti; Scorza (78′ Nunes), Belcastro, Caporali (78′ Raggio); Pasquato (78′ Seno); Bocalon, Pattarello (33′ Vianni). All.: Parlato.

Ammoniti: Guglieri, Carini, Trainotti

Gol: 10′ Mamona, 17′ Bocalon, 52′ Pasquato