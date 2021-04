Le giovani targate Igor vincono il recupero della quarta giornata d’andata e relegano le piacentine all’ultimo posto del girone A1. Esordio in categoria per la giovane palleggiatrice Giorgia Tedeschi (classe 2003)

Si chiude con una sconfitta la stagione della Conad Alsenese, battuta oggi pomeriggio (sabato) a Trecate dall’Igor nel recupero della quarta giornata del girone A1 di serie B1 femminile. Per la squadra allenata da Marco Scaltriti e Giacomo Rigoni, semaforo rosso in tre set, con un doppio 25-18 nei primi due parziali e un ko ai vantaggi nella terza frazione, dove le piemontesi hanno chiuso al secondo match point, mentre le gialloblù piacentine non hanno sfruttato due distinte occasioni per riaprire la partita.

Così, il cammino della formazione del presidente Stiliano Faroldi si conclude con l’ultimo posto del girone A1 e un magro bottino stagionale di 4 punti, tutti conquistati contro le “cugine” del Foodlab Gossolengo (tiebreak perso all’andata in casa, vittoria per 3-1 al ritorno in trasferta), mentre gli altri otto incontri contro Biella, Settimo, Trecate e Parella non hanno fruttato punti.

Nel match contro l’Igor, da segnalare il debutto in B1 nel finale per la giovane palleggiatrice Giorgia Tedeschi, regista dell’under 19 e classe 2003. Nella metà campo piacentina, doppia cifra per la schiacciatrice Serena Tosi (miglior marcatrice Conad con 15 punti) e per Chiara Tonini (10).

Nel complesso, Trecate ha fatto leva sulla propria fisicità, emersa chiaramente a muro (15 block vincenti a 3) e in parte anche in attacco, seppur con diversi errori (14 contro i 7 piacentini). Ad Alseno, invece, non è bastato un primo tocco migliore tra ricezione e battuta, fondamentale – quest’ultimo – che ha aiutato Lancini e compagne a stare in carreggiata nel terzo set con 5 ace.

IGOR VOLLEY TRECATE-CONAD ALSENESE 3-0

(25-18, 25-18, 28-26)

IGOR VOLLEY TRECATE: Gallina 6, Orlandi 11, Costantini 12, Picchi, Bolzonetti 17, Frigerio 8, Tellone (L), Palazzi, Sonzini (L), Nardo 7, Badalamenti 1, Bartolucci 1. All.: Ingratta

CONAD ALSENESE: Gabrielli, Guaschino 2, Tonini 10, Tosi 15, D’Adamo 6, Lancini M. 1, Pastrenge (L), Mandò 7, Longinotti, Martino 1, Fava 2, Tedeschi. N.e.: Bruno (L). All.: Scaltriti-Rigoni

ARBITRI: Fumagalli e Lentini

Classifica finale

Lilliput Settimo Torinese 30, Prochimica Virtus Biella 23, Igor Volley Trecate 19, Volley Parella Torino 8, Busa Foodlab Gossolengo 6, Conad Alsenese 4.