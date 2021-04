La sconfitta di Parma contro Mirandola garantisce la piazza d’onore ai gialloneri piacentini, che affronteranno la terza classificata (ancora da definire) del girone E2

E’ secondo posto finale nel proprio girone per la Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile che si prepara ai play off con la prestigiosa posizione conquistata nel raggruppamento E1. L’ufficialità è arrivata oggi (sabato) in virtù del ko della Wimore Energy Parma nel recupero contro la capolista Stadium Mirandola (0-3). I gialloneri piacentini hanno chiuso la prima fase con 19 punti (6 vittorie e 4 sconfitte), gli stessi dei ducali che però hanno un peggior quoziente set (1,2353 contro l’1-5 della squadra di Bartolomeo, che ha conquistato 24 set e persi 16).

Nella prima fase dei play off che scatterà a maggio, De Biasi e compagni affronteranno la terza classificata del girone E2 a trazione romagnola. Ancora aperta la partita per il terzo e il quarto posto, con la lotta che coinvolge Sassuolo (terza con 9 punti e 7 partite giocate), Consar Ravenna (quarta con 8 punti e un match ancora da disputare), Titan Services San Marino (6 punti e due match da giocare) e Sab Heli Rubicone, ultima con 5 punti ma con tre incontri da recuperare. Una tra queste quattro squadre sarà l’avversaria della Canottieri Ongina. In vetta, invece, la lotta per il primo posto è tra Querzoli Forlì (21 punti conquistati in 7 partite) e Geetit Bologna (20 punti e due partite da giocare).