“La strage di Bologna: verità processuali e interrogativi ancora aperti”, incontro in Cattolica il 21 ottobre

Mercoledì 21 ottobre all’Università Cattolica del Sacro Cuore si parlerà di uno degli episodi più gravi che hanno scandito i cosiddetti anni di piombo.

Dalle 15 l’auditorium Mazzocchi del campus di via Emilia Parmense ospiterà un convegno in tema “La strage di Bologna, il processo e i depistaggi”. Organizzato dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Piacenza, il convegno accenderà i riflettori sulla complessa vicenda giuridica seguita al terribile attentato che il 2 agosto del 1980 causò una strage alla stazione di Bologna, provocando la morte di 85 persone e oltre 200 feriti.

Il pomeriggio si aprirà con i saluti del Pro-Rettore Vicario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Anna Maria Fellegara e del Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Marco Allena. A seguire interverranno Antonino Barletta, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Seguirà il saluto del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, Franco Livera, e del presidente facente funzione del Tribunale di Piacenza, Antonino Fazio insieme anche al presidente dell’Associazione tra i Familiari della Vittime della Strage del 2 agosto 1980, Paolo Lambertini. A seguire introdurrà i lavori del convegno il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, Grazia Pradella.

Moderati dall’avvocato Stefano Sarchi, dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, interverranno quindi: Alberto Candi già avvocato generale presso la Corte d’Appello di Bologna, Nicola Proto, avvocato generale presso la Corte d’Appello di Venezia e già sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Bologna. A seguire sono attesi gli interventi di Umberto Palma, già sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Bologna, Andrea Cecchieri in rappresentanza dell’Avvocatura dello Stato di Bologna. Le conclusioni saranno affidate a Roberta Casiraghi, professore associato di diritto processuale penale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza e dà diritto a 4 crediti formativi.