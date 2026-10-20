Passi e Picco firmano il successo di Castell’Arquato: Veloclub Pontenure fa incetta di titoli provinciali

Castell’Arquato ritrova un vincitore già conosciuto: Daniele Passi. Dopo il successo conquistato nel 2021 e i podi ottenuti in tutte le edizioni successive, il portacolori del Team LNC torna a imporsi al Memorial Cav. Francesco e Albertina Faccini, confermandosi protagonista sulle strade del borgo piacentino. La giornata di corse ha richiamato al via ben 150 corridori, regalando due competizioni combattute e verdetti importanti anche in chiave provinciale.

Gara 1: Passi torna a vincere

Nella prima prova è stato Daniele Passi (Team LNC) a conquistare la vittoria, tornando sul gradino più alto del podio a Castell’Arquato. Alle sue spalle si sono classificati Michele Mossa (Vitamin), secondo, e Federico Rossi (Team Stefan), terzo.

Gara 2: Picco se ne va da solo

Nella seconda gara la scena è stata tutta per Massimo Picco (Velo Club Pontenure 1957), autore di una prova vincente culminata con un arrivo in solitaria. Una prestazione che gli ha permesso di conquistare il primo posto davanti al compagno di squadra Carlo Capitelli, secondo, completando così una doppietta per il Velo Club Pontenure 1957. Terza posizione per Claudio Ernesto Monti, portacolori del Team Asnaghi Mikebau.

Titoli provinciali: Pontenure protagonista

La manifestazione ha assegnato anche i titoli di campione provinciale nelle diverse categorie, con il Velo Club Pontenure 1957 grande protagonista grazie ai successi di Carlo Capitelli nella Gentleman B, Massimo Picco nella SuperGentleman A e Lara Bonelli nella categoria Donne.

photocredit Fotoserant-Sergio Gimmelli

Ecco tutti i campioni provinciali:

Junior: Mirko Rizzi – G.S. Podenzano

Mirko Rizzi – G.S. Podenzano Senior A: Alberto Baesso – Programma Auto

Alberto Baesso – Programma Auto Senior B: Loris Berardinelli – Programma Auto

Loris Berardinelli – Programma Auto Veterani A: Giuseppe Gobbi – Team Metronotte

Giuseppe Gobbi – Team Metronotte Veterani B: Daniele Edri – Casillo-Maserati

Daniele Edri – Casillo-Maserati Gentleman A: Fabio Guglielmetti – Tizzoni Bike

Fabio Guglielmetti – Tizzoni Bike Gentleman B: Carlo Capitelli – Velo Club Pontenure 1957

Carlo Capitelli – Velo Club Pontenure 1957 SuperGentleman A: Massimo Picco – Velo Club Pontenure 1957

Massimo Picco – Velo Club Pontenure 1957 Donne: Lara Bonelli – Velo Club Pontenure 1957