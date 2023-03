La tutela delle città e del territorio – Il caso di Piacenza, convegno il 25 marzo

Sabato 25 marzo alle ore 15 è in programma il convegno “La tutela delle città e del territorio – Il caso di Piacenza”. L’incontro, voluto e organizzato da Italia Nostra sezione di Piacenza, si svolge presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via S.Eufemia 12.

Nel dettaglio saranno discussi temi importanti e di grande attualità quali: la rigenerazione urbana nella legislazione vigente e le influenze nel territorio, la modifica dell’art.9 della Costituzione con l’introduzione del concetto di salvaguardia ambientale, sarà analizzata la situazione attuale nei centri storici delle nostre città, si parlerà anche del ruolo delle Soprintendenze e delle trasformazioni di aree agricole in spazi destinati alla logistica. Sarà lasciato poi lo spazio per gli interventi del pubblico e per un dibattito.

Gli argomenti trattati sono vari e non certo esaustivi di un argomento complesso come l’esercizio della tutela. L’Associazione Italia Nostra ritiene che, pur a fronte delle numerose disposizioni legislative di salvaguardia dell’ambiente e dei luoghi storici di valore testimoniale, sia in atto una profonda trasformazione del territorio attraverso interventi che modificano sostanzialmente il nostro paesaggio cancellandone ogni identità. Le motivazioni sono molteplici, da fattori economici a una cultura che prende a modello esempi di architetture totalmente estranei al nostro contesto, rischiando di omologare l’immagine delle nostre città anziché evidenziarne le peculiarità e conservarne l’unicità.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Carlo Emanuele Manfredi, Presidente Italia Nostra sezione di Piacenza

Claudio Ferrari, Presidente regionale Italia Nostra Emilia Romagna, Presidente sezione di Colorno

Relazioni

Pietro Chiappelloni, Consigliere Italia Nostra sezione di Piacenza

Piacenza era bellissima. Esempi vari di interventi edilizi e altro

Giovanni Losavio, Magistrato, Presidente Italia Nostra sezione di Modena e già Presidente nazionale

La tutela urbanistica e statale del patrimonio architettonico

Elio Garzillo, Architetto, già Soprintendente regionale per i Beni e le Attività Culturali dell’Emilia Romagna

Il ruolo delle Soprintendenze

Sauro Turroni, Architetto, urbanista

Al centro storico non si addice la Rigenerazione urbana

Anna Marina Foschi, Architetto, consigliere nazionale di Italia Nostra

La zona logistica semplificata e il consumo di suolo

È prevista la partecipazione di Pierluigi Cervellati, architetto, urbanista, autore del piano per il centro storico di Bologna

Seguirà dibattito con interventi del pubblico