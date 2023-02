Laboratorio analisi dell’ospedale, prenotazioni e accesso diventano ancora più comodi

Diventa sempre più comodo il servizio di prenotazione e accesso al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza.

Da giovedì 23 febbraio gli utenti avranno due modalità per eseguire i propri esami:

– da lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9 e il sabato mattina dalle 7.30 alle 10.30 è previsto l’accesso solo su appuntamento con il sistema di prenotazione Zerocoda

– da lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 è possibile accedere anche senza prenotazione

Un’agevolazione ulteriore per chi deve accedere a un prelievo al Laboratorio dell’ospedale di Piacenza senza attese.

COME FARE PER UTILIZZARE IL SISTEMA DI PRENOTAZIONE ZEROCODA

Basta collegarsi al sito auslpiacenza.zerocoda.it. È possibile prenotare comodamente da computer, smartphone e tablet.

Sul sito auslpiacenza.zerocoda.it l’utente può selezionare il giorno e l’orario. È possibile prenotare per un prelievo e anche per il ritiro dei referti. Il servizio è disponibile per tutti: bambini e adulti. È possibile prenotare anche per un familiare. Si riceve la conferma via SMS e via mail ai recapiti indicati durante la prenotazione, senza dover creare un utente.

Con un appuntamento ZeroCoda basta presentarsi con qualche minuto di anticipo e accedere direttamente alla sala d’attesa del Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza per l’accettazione. Quando il numero di prenotazione compare sul monitor, la persona si rivolge direttamente allo sportello indicato e mostra all’operatore il codice di prenotazione (stampato o su smartphone).

ACCESSO SENZA PRENOTAZIONE

È possibile l’accesso al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza da lunedì al venerdì dopo le 9 e fino alle 11. In queste fasce orarie, l’utente può recarsi liberamente, utilizzare il totem all’ingresso della struttura e ritirare il proprio numero progressivo. Poi potrà accedere allo sportello indicato dal tabellone.