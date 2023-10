Laboratorio della Cultura e dell’Arte interviene sull’installazione di alcuni dissuasori di seduta.

Laboratorio della Cultura e dell’Arte, interviene con una nota in merito all’installazione di dissuasori di seduta in città.

Nei giorni scorsi è apparso in città un intervento antiseduta, formato da centinaia di spuntoni in acciaio, sul muretto che si affaccia in Piazzale Libertà a delineare uno spazio che un tempo apparteneva a un bar.

La denuncia

Per denunciare questo stato di cose il Laboratorio della Cultura e dell’Arte ha pubblicato alcune foto che hanno avuto diverse decine di commenti e ieri ha realizzato la performance di “antidesign” “La seduta antiseduta”. “Non sappiamo se tutto ciò sia regolare o no ma quello che sappiamo di certo è che si tratta di qualcosa di brutto, inquietante e potenzialmente pericoloso continua la nota In questi giorni di guerra, l’installazione di qualcosa di simile ad una trincea militare, con quegli spuntoni che ai più appaiono come proiettili (ma alcuni più spiritosi li paragonano a supposte o addirittura a sexi toys…) appare fuori luogo e non migliora certo la visione e l’aspetto della città“.

“Quello che inquieta di più è il messaggio, insieme di paura e di aggressività, che questo intervento comunica e che sembra dilagare. Ed allora ecco che per rispondere ad una sensazione di insicurezza, in gran parte indotta, sembra che siamo pronti a trasformare la città, le nostre case, le nostre vite in un territorio di guerra e di isolamento. Riempiamo la città di migliaia di telecamere che di fatto limitano la nostra privacy, ci richiudiamo in case bunker con porte e finestre blindate con sempre più sofisticati sistemi di allarmi ed ora ricorriamo a questi obbrobri antiseduta“

“Senza contare che questo intervento è potenzialmente pericoloso. Se un bambino o un anziano o chiunque ci cade accidentalmente sopra rischia di farsi veramente male“.

Una possibile soluzione alternativa

“Qualcuno dirà che si tratta di uno spazio privato in cui il proprietario può fare quello che vuole. Nessuno ha intenzione di mettere in discussione il diritto di difendere la propria proprietà privata (che si sa è sacra, anche se per qualcuno è un furto, ma questo è un altro discorso) ma ci sono altri modi per farlo, ad esempio mettendo sul muretto piante o una siepe oppure recintando lo spazio rendendolo così inaccessibile a presenze giudicate anomale. Seminare il muretto di questi pericolosi spuntoni è senz’altro il modo di intervenire peggiore e forse nemmeno regolare, ma su questo spetta al Comune dire una parola chiara in termini di legge e regolamenti.”

La seduta antiseduta

La “ seduta antiantiseduta” una opera di antidesign realizzata dal Laboratorio Popolare della Cultura e dell’Arte e segue la precedente opera “chaise longue” realizzata, alcuni anni fa, contro i divisori piazzati sulle panchine del giardino Margherita di Piacenza dalla amministrazione di centrodestra e conservati dalla attuale amministrazione di centro sinistra.

Seguendo i dettami dell’antidesign si tratta di un oggetto molto semplice composto da una base in faesite a cui stato applicato un cuscino, un oggetto economico e di facile realizzazione ma estremamente funzionale.