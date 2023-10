Io non rischio 2023 torna la campagna della Protezione Civile per formare i cittadini in caso di calamità – AUDIO

Io non rischio campagna promossa dalla Protezione Civile nazionale torna sabato 14 e domenica 15 ottobre coinvolgerà più di mille pizze d’Italia. L’obiettivo è “istruire” tutta la popolazione, puntando molto anche sui bambini, alle buone pratiche di protezione civile in caso di: Terremoto, Maremoto, Alluvione, Frane e Anti Incendio Boschivo. Alla campagna aderiscono anche Piacenza e per la prima volta quest’anno ahce Fiorenzuola d’Arda.

Io non rischio una campagna a livello Nazionale

“La campagna io non rischio – sottolinea Alessandro Dentoni dello staff Regionale e formatore e volontario della Protezione Civile per la campagna io non rischio io non rischio – è un evento a livello nazionale voluto dal dipartimento di Portezione Civile e quindi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che quest’anno vedrà coinvolte più di mille piazze in tutta Italia.

Audio intervista con Alessandro Dentoni

Io non rischio a Piacenza sabato 14 Ottobre

“Piacenza sarà tra le città protagoniste – anticipa Dentoni – già dallo scorso hanno il risultato è stato molto buono a livello di coinvolgimento dei cittadini, per quest’anno è prevista un’evoluzione il 14 ottobre sul pubblico Pubblico Passeggio saranno coinvolti tutti gli enti, le strutture operative che sono parte integrante del sistema protezione civile. Oltre alla rappresentanza del volontariato di protezione civile che organizza l’evento, avremo tutta la componente sanitaria, forze armate e forze dell’ordine ci sarà anche la colonna portante del sistema ovvero i Vigili del Fuoco. La giornata partirà alle 8 del mattino per arrivare al pomeriggio, Gli eventi più importanti si terranno nel corso della mattinata.

A Piacenza spazio anche ai più piccini

“A Piacenza abbiamo avuto un ottimo riscontro dalle scuole – indica Dentoni – io non rischio ha già un progetto dedicato alla scuola (io non rischio scuola),quello che noi proporremo ai bambini che ci verranno a trovare sul pubblico passeggio, sarà una rivisitazione del concetto dedicato ai bambini senza nulla togliere al progetto effettivo dedicato alle scuole elementari. Ci saranno dei giochi che permetteranno ai bambini un approccio al tema dell’evento attraverso giochi e quiz con cui i volontari cercheranno di rendere interattivo questo momento”.

Io non rischio a Fiorenzuola domenica 15 ottobre

“Per la prima volta quest’anno Fiorenzuola aderisce alla campagna – spiega Dentoni – l’obiettivo della stessa a livelllo nazionale è quello di essere sempre più multi rischio, ovvero pronti per affrontare alluvioni, terremoti, maremoti, incendi boschivi. Parleremo anche di rishio vulcanico (Campi Flegrei, Stromboli) e altri tipi di rischio. Fiorenzuola d’arda sarà tra le piazze in cui si affronteranno i temi della campagna”.

Informazioni

“Per partecipare alle iniziative non è necessaria nessuna forma di iscrizione, basta presentarsi – illustra Alessandro Dentoni – per potersi informare su cosa ogni singolo cittadino può fare in caso di calamità fin da subito, conoscendo quelli che sono i rischi del proprio territorio, grandi e piccini potranno venire a parlare con noi”. Appunatemento a Piacenza sabato 14 ottobre sul Pubblico Passeggio (Fàcsal) e domenica 15 ottobre a Fiorenzuola d’Arda i volontari saranno presenti all’interno della Fiera del Patrono.