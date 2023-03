Laboratorio di cinema per ragazzi, il regista Guglielmetti: “Faremo anche assieme due cortometraggi” – AUDIO

E’ iniziato a Piacenza il Laboratorio di cinema per ragazzi, terzo anno, fascia di età dai 10 ai 15 anni. Al corso, partito a marzo e che proseguirà fino al termine di giugno al Teatro Trieste 34, c’è ancora qualche posto libero. Per informazioni e iscrizioni, scrivere a suruspoint@gmail. com o telefonare al 3334509026.

Il referente del corso Paolo Guglielmetti ha parlato dell’iniziativa a Radio Sound

Il progetto dà la possibilità di conoscere il cinema. In pratica i giovani imparano la disciplina del lavoro di squadra. Come ci si comporta in questo mondo e i ruoli presenti. Inoltre si apprende che cos’è il cinema e come nasce: soggetto e la sceneggiatura. Tra l’altro scriveremo assieme due cortometraggi che andremo a fare a fine corso.

Un corso affascinante

Sì. Vorrei lanciare un messaggio alle famiglie: iscrivete i vostri figli perché in queste settimane perdono la timidezza e imparano tante cose, come lo stare assieme. Inoltre si apprende come controllare la propria voce, le emozioni aumentando l’autostima. Ci vuole tanto lavoro per fare il cinema e in questo corso si impara soprattutto a rispettare il proprio ruolo. Io li coinvolgo, ad esempio facendo vedere le riprese o mettendoli dietro una telecamera.

Informazioni sul Laboratorio di cinema