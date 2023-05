Ladri lasciano una pezza di tessuto su una lampada accesa, incendio in un appartamento

Oltre a svaligiare un appartamento finiscono con il dargli fuoco. I fatti sono accaduti in un condominio di via Manfredi, questo pomeriggio. I ladri sono entrati in un appartamento al pian terreno e hanno iniziato a rovistare dappertutto, approfittando dell’assenza dei proprietari. Per motivi da chiarire, forse per un gesto distratto, i malviventi hanno appoggiato uno straccio su una lampada accesa.

Dopo aver sottratto alcuni contanti, i ladri se ne sono andati lasciando però la pezza di tessuto sulla lampada. In pochi minuti sono divampate le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto il rogo. A prendere fuoco, anche il comodino sul quale la lampada era adagiata. Sul luogo dell’incendio anche la polizia: indagini sono in corso.