Asparago nel Parco, il 14 maggio al Parco Raggio di Pontenure. Una giornata all’aria aperta nel verde del Parco Raggio con attività e attrazioni per tutta la famiglia e la possibilità di scoprire, conoscere e degustare, tra stand e banchetti alimentari, un’eccellenza del territorio e della gastronomia piacentina quale l’asparago. È quanto propone “Asparago nel Parco”, la Mostra mercato dei prodotti dell’orto, del giardinaggio e del buon vivere ecosostenibile che si terrà a Pontenure per l’intera giornata di domenica 14 maggio, con ingresso libero, nella bellissima cornice del “polmone verde” di Parco Raggio.

Molto ricco, e con un occhio di riguardo decisamente rivolto ai bambini e alle famiglie, il programma: alle 10.30 ci sarà l’inaugurazione con la Banda Musicale e i canti dei bambini della scuola Materna Peter Pan e, alle 11.30, un brindisi beneaugurante.

Il Consorzio



Per l’intera giornata presso lo stand del Consorzio dell’Asparago piacentino (da alcuni anni impegnato nella valorizzazione e nella promozione di questa eccellenza della provincia di Piacenza) sarà possibile degustare ricette dedicate all’asparago. La passeggiata nel parco prosegue poi con un giro presso gli stand degli espositori (in mostra banchetti che vanno dalla bigiotteria agli articoli da arredamento, dai gioielli alle creazioni artigianali) e sarà inoltre possibile, per chi opterà per un pic-nic, pranzare nel parco, magari gustando un “batarò” all’ombra di un albero secolare o ascoltare la musica dell’arpista Carla They.

Spazio Bambini

Il programma dello “Spazio bambini” prevede alle 15 la sfilata di moda per bambini di “Monia della Tana dei Monelli”, di seguito (alle 16) lo spettacolo di danza di Omi Academy. I bambini potranno poi conoscere l’affascinante mondo delle api alle 16.30 con l’appuntamento “Giochiamo all’alveare”, un laboratorio di apicoltura per i più piccoli, e divertirsi, a partire dalle 17.15, con lo spettacolo “Bubble on circle” di Mariano Guz. Alle 17.30, infine, spazio a canzoni e ritornelli cantati a squarciagola con il momento “karaoke”. Sempre per i più piccoli sarà disponibile per l’intera durata della festa uno spazio con giochi gonfiabili gratuiti e sarà possibile visitare l’esposizione dei progetti delle classi della scuola primaria di Pontenure.

Per i più grandi è invece prevista, alle 16.30, una visita guidata al “Teatro Serra” e alla Biblioteca di Villa Raggio e a seguire, alle 17, è in programma un convegno con la dietista Monica Maj sul tema “Riformuliamo il cibo: dagli insetti alla carne sintetica. Nuove tendenze nella ristorazione? Ma l’asparago?”. Si passa poi a un’altra delle tematiche che fanno da filo conduttore della giornata, quella della vita all’aria aperta: alle 17.30, infatti, l’architetto paesaggista Anja Werner terrà un incontro sull’argomento “Come scegliere le piante del proprio giardino”.