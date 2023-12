Ladri nell’abitazione dell’artista Sergio Brizzolesi, messi in fuga: ladri scatenati a Gropparello

In piazza si tiene la festa di Santa Lucia, i ladri ne approfittano. O almeno cercano di approfittarne, perché fortunatamente tutti i colpi falliscono. I fatti sono accaduti a Gropparello.

Mentre la maggior parte dei residenti si trovava in piazza Roma per i festeggiamenti, i malviventi hanno tentato di saccheggiare quattro abitazioni. In tutti i casi, però, i banditi sono stati notati e messi in fuga.

L’episodio più drammatico è accaduto a Sergio Brizzolesi, noto artista e scultore piacentino. L’uomo si trovava nella sua abitazione e quando si è reso conto che sconosciuti erano penetrati all’interno della casa ha iniziato a intimare loro di andarsene. Vistisi scoperti, i malintenzionati se ne sono andati a mani vuote.