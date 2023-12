Rugby – Lyons, l’Under 16 centra il primo successo nel Campionato Interregionale

Al quarto tentativo arriva la tanto attesa vittoria nel Girone Interregionale Under 16 per l’Emilbanca Rugby Lyons, che domina il confronto con il Valorugby Emilia e porta a casa un rotondo successo da 5 punti in classifica.

Tutt’altro che una passeggiata per i bianconeri, che si sono confrontati con la squadra classificata come terza nella prima fase regionale e hanno tirato fuori la migliori prestazione dell’anno per avere ragione sui reggiani. Il primo tempo è stato molto combattuto ed equilibrato, con i bianconeri bravi a difendersi e a sbloccare il risultato nei dieci minuti prima dell’intervallo, con tre mete segnate rispettivamente da Dodici, Beghi, Boselli. Secondo tempo più agevole per i ragazzi di Bedini, Rossi e Cemicetti, che fin dai primi minuti aprono il gas per allungare nel punteggio, subiscono una meta solo in doppia inferiorità numerica e chiudono i conti nei minuti finali con altre quattro mete. Tutto è andato per il verso giusto, grazie ad un buon lavoro con la palla in mano i Leoni hanno marcato ben 6 mete nella ripresa, finendo al 70’ sul 53-7.

Gli allenatori si sono detti molto soddisfatti della bella prova di carattere dimostrata dai ragazzi, dopo le ultime domeniche non facili caratterizzate da sconfitte, i giovani Leoni sono riusciti a tirare fuori la grinta necessaria per portare a casa la prima vittoria del campionato e rilanciarsi in classifica.

Da qui a Natale ci sarà ancora una partita di campionato, con la trasferta in terra Toscana contro i pari età dei Lions Amaranto.

Emilbanca Rugby Lyons vs Valorugby Emilia 53-7

Emilbanca Rugby Lyons: Del Fiol; Boselli; Dragoni; Anelli; Tosciri; Petrusic; Beghi(Cap); Monici; Galuzzi; Salicelli; Davoli; Tizzoni; Fontanella; Dodici (vCap); Calabrese. Allenatori: Rossi, Bedini, Cemicetti.

Marcature: pt 26’ mt Dodici (5-0); 31’ mt Beghi (10-0); 36’ mt Boselli (15-0). St: 39’ mt Tosciri tr Petrusic (22-0); 43’ mt Beghi (27-0); 59’ mt tr Valorugby (27-7); 62’ mt Anelli (32-7); 65’ mt Anelli tr Petrusic (39-7); 66’ mt Petrusic tr Petrusic (46-7); 70’ mt Beghi tr Petrusic (53-7).