Faccia a faccia coi ladri in casa: loro le puntano un laser negli occhi, lei reagisce con lo spray al peperoncino

Si sveglia nel cuore della notte e si trova faccia a faccia con i ladri entrati nella sua abitazione. Uno dei malviventi le punta un laser negli occhi per impedirle di riconoscerli, ma lei reagisce spruzzando spray al peperoncino e li costringe alla fuga. Prima di scappare, però, i banditi riescono a impossessarsi delle chiavi della sua automobile e fuggono proprio a bordo della vettura. È accaduto alla Besurica, a Piacenza.

I fatti si sono verificati intorno alle 3 di notte. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sono riusciti a introdursi nell’abitazione forzando la serratura della porta d’ingresso, incuranti del fatto che la proprietaria si trovasse all’interno.

Una volta entrati, hanno iniziato a rovistare nelle stanze alla ricerca di oggetti da rubare. I rumori, però, hanno svegliato la donna che, insospettita, si è alzata per capire cosa stesse accadendo.

Temendo la presenza di intrusi, la proprietaria ha preso con sé uno spray al peperoncino. Poco dopo si è trovata faccia a faccia con i ladri.

Uno dei malviventi, nel tentativo di impedirle di vedere i loro volti, le ha puntato un laser direttamente negli occhi. La donna, però, non si è lasciata intimidire e ha reagito spruzzando lo spray al peperoncino contro gli intrusi.

A quel punto i banditi hanno deciso di darsi alla fuga. Non sono però scappati a mani vuote: prima di allontanarsi sono riusciti a impossessarsi delle chiavi dell’automobile della proprietaria, con la quale hanno lasciato la zona.

Una notte di paura per la donna, che si è ritrovata ad affrontare i malviventi all’interno della propria abitazione.