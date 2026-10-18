Tennistavolo – Cortemaggiore vince in tutte le categorie: 7-0 in B2 e 6-1 in C1

Eccellente esordio in trasferta nella stagione 2026-2027 per il Tennistavolo Cortemaggiore. Nella seconda giornata di andata, la TECO conquista due nette vittorie nei campionati nazionali: un perentorio 7-0 in Serie B2 contro il Premix San Polo di Torrile e un convincente 6-1 in Serie C1 sul campo del Trezzano.

Due successi che, in questa prima classifica significativa, consentono alle formazioni magiostrine di fare il pieno di punti e di guardare con fiducia al prosieguo della stagione.

SERIE B2 NAZIONALE MASCHILE

PREMIX SAN POLO DI TORRILE – TECO CATTINA 0-7

Incontro a senso unico, con il risultato mai realmente in discussione fin dalle prime battute. La formazione della TECO Cattina ha imposto il proprio gioco, conquistando una vittoria netta e convincente.

Da sottolineare l’interessante conferma del doppio magiostrino, ulteriore segnale positivo per una squadra che sembra avere tutte le carte in regola per disputare un campionato da protagonista.

Con la prima classifica significativa e gli organici ormai delineati, si preannuncia una stagione davvero avvincente ed equilibrata, nella quale i piacentini potranno certamente dire la loro.

I risultati degli incontri

Pacchiosi – Conciauro 0-3 (9-11, 5-11, 6-11)

Notari – Armani L. 2-3 (14-12, 3-11, 8-11, 14-12, 7-11)

Armani F. – Milza 0-3 (2-11, 12-10, 3-11, 0-11)

Armani L. – Conciauro / Pacchiosi – Armani F. 0-3 (8-11, 6-11, 6-11)

Conciauro – Notari 3-0 (11-1, 13-11, 11-2)

Milza – Pacchiosi 3-0 (11-6, 11-8, 11-5)

Armani L. – Armani F. 1-3 (11-7, 7-11, 12-10, 11-5)

Classifica

Villa Romanò (CO) – 6 punti AON Milano – 5 Cadelbosco – 5 TECO Cattina Cortemaggiore – 4 Rutheons Brescia – 4 Vitanova Marco Polo – 3 Montichiari – 0 Premix Parma – 0

SERIE C1 NAZIONALE MASCHILE

TREZZANO – TECO METE 1-6

Successo netto anche per la TECO Mete, che si impone per 6-1 sul campo del Trezzano.

La partita è stata equilibrata e incerta soltanto a tratti. Il Cortemaggiore è partito con il turbo, mettendo subito in chiaro le proprie intenzioni. I padroni di casa hanno poi trovato una bella reazione nel doppio, conquistato al termine di una sfida spettacolare, ma si è trattato soltanto di un fuoco di paglia.

Da segnalare i due punti conquistati dal giovane Mohamed Elaazri, protagonista di una prestazione molto interessante.

Grazie anche ai risultati delle altre formazioni, la TECO Mete si ritrova già da sola in vetta alla classifica dopo questa seconda giornata. È ancora presto, naturalmente, per trarre conclusioni definitive, ma l’avvio di stagione lascia ben sperare.

I risultati degli incontri

Vizzini – Calarco 1-3 (5-11, 3-11, 11-7, 9-11)

Boletti – Elaazri M. 1-3 (10-12, 14-12, 9-11, 12-14)

D’Alessio – Sazonov 0-3 (9-11, 8-11, 9-11)

Vizzini-D’Alessio / Calarco-Elaazri 2-3 (9-11, 11-7, 11-3, 10-12, 11-6)

Vizzini – Elaazri 1-3 (10-12, 4-11, 11-7, 9-11)

D’Alessio – Calarco 0-3 (8-11, 7-11, 10-12)

Violin – Sazonov (2-11, 10-12, 9-11)

Classifica

TECO Mete Cortemaggiore – 6 punti CUS Bergamo – 4 Trezzano – 3 Visionottica Pieve Emanuele – 3 Vallecamonica – 3 Saronno Cherefarm – 2 Olimpia Bergamo – 2 Silver Lining Milano – 0

OTTIMI RISULTATI ANCHE NEI CAMPIONATI REGIONALI: LA TECO FA L’EN PLEIN

Non sono soltanto le formazioni impegnate nei campionati nazionali a regalare soddisfazioni. Anche nei tornei regionali le squadre della TECO Cortemaggiore conquistano esclusivamente vittorie, confermando la vitalità e la profondità del movimento societario.

SERIE D1

SIDEMAC PARMA – TECO DEVOTI 1-6

Vittoria convincente per la TECO Devoti, trascinata da Francesco Colombi, Petru Ion e dalla giovane Anastasia Ashyrova. Nel doppio è scesa in campo Nataliia Riabchenko.

SERIE D2

SIDITEC SAN POLO DI TORRILE – TECO COSTANTINI 3-4

Successo sofferto ma prezioso per la TECO Costantini. Federica Vacca ha guidato la giovane Lisa Ashyrova, mentre il contributo di Matteo Bragadini si è rivelato determinante per conquistare la vittoria.

SERIE D3 – GIRONE A

IL CALDERONE PARMA – TECO 1-6

Bella affermazione per la formazione magiostrina, composta interamente da atleti seniores e veterani. Marco Armani e Luciano Grandi hanno coordinato la squadra, nella quale spicca anche la presenza di Gianluca Curti, atleta over 80.

Valore aggiunto della formazione è Simone Miserotti, classe 2011, che rappresenta una nota di particolare interesse in un gruppo capace di unire esperienza e gioventù.

SERIE D3 – GIRONE B

SIDEMAC PARMA – TECO 3-4

Vittoria di carattere per la formazione giovanile della TECO, seguita dal tecnico Alessandro Ferrini, impegnato anche in doppia veste.

La squadra rappresenta al meglio il lavoro della scuola di Cortemaggiore, con il consueto mix di entusiasmo e talento espresso da Karol Ferrari, Matteo Guariberto e Tommaso Bovolenta, quest’ultimo all’esordio.

Un risultato che conferma la bontà del lavoro svolto a livello giovanile e la capacità della società di valorizzare i propri atleti, accompagnandoli gradualmente verso nuove esperienze agonistiche.

TECO CORTEMAGGIORE, UN INIZIO DI STAGIONE DA INCORNICIARE

Dai campionati nazionali a quelli regionali, il bilancio della giornata è decisamente positivo per il Tennistavolo Cortemaggiore. Le vittorie delle formazioni TECO testimoniano la qualità del lavoro svolto dalla società, capace di affiancare ambizioni agonistiche, esperienza e valorizzazione dei giovani.

Un avvio di stagione promettente che alimenta entusiasmo e fiducia in vista dei prossimi impegni.