Ladri nella scuola elementare Don Minzoni, rubati sei computer portatili

Nella notte di venerdì la scuola elementare Don Minzoni è stata presa di mira da ignoti. I ladri si sono introdotti all’interno dell’edificio e hanno rubato sei computer portatili, utilizzati quotidianamente dagli insegnanti per le attività didattiche e le lezioni in classe.

Il furto è stato scoperto nella mattinata successiva, al momento dell’apertura della scuola. L’episodio rappresenta un danno non solo economico, ma anche educativo, poiché i dispositivi erano strumenti fondamentali per l’apprendimento degli alunni.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy