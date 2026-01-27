Ladri nella scuola elementare Don Minzoni, rubati sei computer portatili

Nella notte di venerdì la scuola elementare Don Minzoni è stata presa di mira da ignoti. I ladri si sono introdotti all’interno dell’edificio e hanno rubato sei computer portatili, utilizzati quotidianamente dagli insegnanti per le attività didattiche e le lezioni in classe.
Il furto è stato scoperto nella mattinata successiva, al momento dell’apertura della scuola. L’episodio rappresenta un danno non solo economico, ma anche educativo, poiché i dispositivi erano strumenti fondamentali per l’apprendimento degli alunni.
Sull’accaduto sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili.