Ladri nella scuola elementare Don Minzoni, rubati sei computer portatili

27 Gennaio 2026 Redazione FG Attualità
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Nella notte di venerdì la scuola elementare Don Minzoni è stata presa di mira da ignoti. I ladri si sono introdotti all’interno dell’edificio e hanno rubato sei computer portatili, utilizzati quotidianamente dagli insegnanti per le attività didattiche e le lezioni in classe.

Il furto è stato scoperto nella mattinata successiva, al momento dell’apertura della scuola. L’episodio rappresenta un danno non solo economico, ma anche educativo, poiché i dispositivi erano strumenti fondamentali per l’apprendimento degli alunni.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover