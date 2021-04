Ladri scatenati alla Besurica, una trentina di cantine depredate in poche ore. Si conta infatti una trentina di intrusioni in un solo pomeriggio. In particolare, in occasione di uno dei colpi, uno dei residenti si è imbattuto nei malviventi. L’uomo si era recato in cantina trovando porte aperte e cantine a soqquadro.

Subito dopo sono spuntati quattro individui, evidentemente i ladri. A quel punto i malintenzionati si sono dati alla fuga e il residente ha allertato le forze dell’ordine. Indagini sono in corso, ancora da quantificare il bottino della vasta razzia.