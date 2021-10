Landini (Cgil): “Sulla manovra serve un confronto, non ci stiamo a essere convocati due giorni prima del consiglio dei ministri”

“E’ una manovra molto importante perché avviene in un momento straordinario per il nostro paese. Il tema è: quanto lavoro stiamo creando? Quale lavoro stiamo creando? I contratti a termine durano pochi mesi, cresce il lavoro a chiamata, cresce il lavoro intermittente. Lavori precari, che durano poco e non danno sicurezza alle persone. Dobbiamo fare una scelta, dobbiamo cambiare quelle leggi sbagliati che hanno prodotto un livello di precarietà così elevato. E nella manovra di questo non c’è traccia. Gli incentivi alle imprese non devono essere concessi a pioggia, ma a quelle aziende che si impegnano in questo senso. Questo è un primo punto molto preciso che si collega anche alle pensioni: se i giovani sono precari durante la vita lavorativa, un domani saranno senza pensione”. Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ospite a Palazzo Gotico per il 130esimo anniversario della Cgil piacentina, la prima nata in Italia il 23 marzo 1891.

“Noi stiamo proponendo una pensione di garanzia per quei giovani che oggi hanno lavori precari. Quando arrivo alla pensione, se nei miei 40 anni di lavoro ho dei vuoti contributivi, e non perché non ho avuto voglia di lavorare, devo poter avere delle certezze”.

Da Landini una stoccata al governo per i rapporti intrattenuti con i sindacati: “Il governo è disposto a un confronto con i sindacati? Perché noi non ci stiamo a essere convocati due giorni prima del Consiglio dei Ministri perché ci venga solo detto cosa si è deciso”.