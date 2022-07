L’Assessore alle Politiche giovanili Francesco Brianzi: “Più attenzione ai ragazzi per riavvicinarli alla politica” – AUDIO

L’Assessore alle Politiche giovanili, università e ricerca Francesco Brianzi è stato ospite a Radio Sound per parlare della nuova esperienza affidatagli dalla Sindaca Katia Tarasconi.

Siamo una squadra bella e unita, la Sindaca è riuscita veramente a creare un gruppo di persone competenti che si sta già spendendo per la città. Infatti stiamo lavorando sulle cose più urgenti del presente, ma anche guardando al futuro.

Quali sono le sue caratteristiche?

Arrivo da una formazione principalmente artistica. Sono diplomato al Conservatorio di Piacenza e laureato all’Università di Pavia in musicologia. Ho speso queste competenze non solo nella scuola ma anche nel terzo settore, nel mondo del volontariato. E’ una parte di me molto forte. Ricevere queste deleghe mi permette di proseguire con un’altra veste un impegno che ho sempre portato avanti per una parte di cittadinanza, quella più giovane, a cui va dedicata davvero tanta attenzione. In particolare perché i ragazzi sono lontani attualmente dalla politica. Guardano questo mondo in cagnesco. Ho tanti amici ad esempio che non sono andati a votare, nonostante il fatto dell’amicizia.

Cosa si può fare per catturare la loro attenzione?

Credo serva uno sforzo in questa direzione. Non solo il mio dal assessorato, ma va fatta una riflessione collettiva e un lavoro di squadra per incidere su questa fetta di popolazione. Va guardato anche il mondo degli studenti sempre più ricco di persone che frequentano l’Università a Piacenza.

L’Assessore alle Politiche giovanili Francesco Brianzi