Mondiali di atletica: finale per Ihemeje e Andrea Dallavalle nel triplo

Arrivano buone notizie per l’Italia dalla settima notte di gare a Eugene (Stati Uniti) dei Mondiali di atletica. Nel salto triplo volano in finale Emmanuel Ihemeje, con la terza misura (17.13), e Andrea Dallavalle, con la settima (16.86). Eliminato di poco Tobia Bocchi. Qualificata alla semifinale degli 800 metri Elena Bellò dopo un ripescaggio. Peccato invece per Catalin Tecuceanu, fuori dalla finale della medesima gara in ambito maschile.

