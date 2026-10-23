L’Assigeco torna “on the road” per il derby emiliano con Fiorenzuola – AUDIO

Dopo due vittorie consecutive l’UCC Assigeco Piacenza è incappata in una sconfitta casalinga contro la Rucker San Vendemiano. Una sfida equilibrata, dove gli avversari sono stati bravi a scavare l’allungo decisivo nel finale. Archiviato il match del PalaBanca, per la quinta gara di campionato i Lupi tornano in trasferta per il derby emiliano con i Fiorenzuola Bees, formazione già affrontata due volte in preseason, con la palla a due fissata per domenica 25 ottobre alle ore 18:00 sul parquet del PalArquato.

Il focus su Fiorenzuola

Reduce da una salvezza al primo turno di playout, Fiorenzuola ha scelto di ripartire da solide basi per questa nuova stagione sportiva, confermando in panchina un allenatore di grande esperienza come Marco Del Re, insieme ad alcuni giocatori fondamentali per la conquista del mantenimento della categoria. Dopo le prime quattro giornate di regular season il bilancio della formazione gialloblù è di 1 vittoria e 3 sconfitte. Nonostante ciò, la squadra ha dato parecchio filo da torcere alla corazzata Brescia e a Ferrara, cedendo entrambe le volte solamente nel finale. Il quintetto dei Bees vede la presenza nel backcourt del talentuoso esterno Giacomo Cecchinato e del capitano Andrea Ambrosetti. A occupare lo slot di ala è l’ex Quarrata Amedeo Tiberti, mentre sotto canestro sono pronti a farsi valere Lorenzo De Zardo e Ilija Biorac, da diversi anni in maglia Bees. Dalla panchina come cambio degli esterni escono il classe 2005 Giorgio Franceschi, l’ex Lumezzane Emils Ivanovskis e i giovani Krisjanis Mazzburss e Olivers Krilkovs, mentre a dare manforte al reparto lunghi sarà il pivot Federico Lui.

In dubbio la presenza della guardia croata Paolo Marinelli, che nell’ultima gara contro Ferrara si è fermato dopo due minuti per un problema muscolare. Due gli ex di serata: nelle fila biancorossoblu il secondo assistente Ariele Zanella ha vissuto un’esperienza a Fiorenzuola dal 2020 al 2024, mentre Giorgio Franceschi ha vestito la maglia Assigeco nel 2022/2023, dividendosi tra settore giovanile e prima squadra.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su Sportpiacenza.it.