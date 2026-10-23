Nuoto – Marco Pietralunga (Vittorino da Feltre) ai Mondiali Universitari di Pinnato

23 Ottobre 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Nuoto, Sport
Marco Pietralunga

Ennesimo risultato di prestigio per Marco Pietralunga, giovane atleta piacentino componente della squadra di nuoto pinnato della Vittorino da Feltre. La FIPSAS – Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee – ha infatti convocato il forte agonista biancorosso per i Campionati Mondiali Universitari di nuoto pinnato, in programma dal 25 al 30 ottobre a Sharm el Sheik, in Egitto.

Pietralunga ha conquistato la chiamata in azzurro agli ordini del responsabile tecnico della Nazionale, Alberto Milan, grazie al titolo italiano Assoluto conquistato a febbraio di quest’anno a Lignano Sabbiadoro nella specialità dei 50 monopinna.

Insieme a Pietrealunga, sono stati convocati per difendere i colori azzurri alle Universiadi anche Fabio Biancalana, Silvio Camerini, Christian Degli Esposti, Riccardo Porciani e Valter Prampolini; in campo femminile, invece, chiamata azzurra per Valentina Basso, Silvia Belli, Giorgia Destefani, Laura Franchin, Viola Magoga e Beatrice Graziella Serra.

Alle Universiadi di Sherm el Sheik, Pietralunga gareggerà nei 50 apnea, nei 200 monopinna e anche con la staffetta 4×50

“Sono estremamente soddisfatto per questa convocazione cui ambivo da tempo – confessa l’atleta piacentino – che mi permetterà di confrontarmi in un contesto internazionale di altissimo livello tecnico e agonistico, ma anche di difendere ancora una volta i colori azzurri della nostra Nazionale. Una convocazione per cui devo rivolgere un ringraziamento anche alla mia società, allo staff tecnico della Vittorino da Feltre e ai miei compagni di squadra con cui lavoro e mi alleno quotidianamente”.

Per Marco Pietralunga non si tratta della prima convocazione in azzurro con la Nazionale di nuoto pinnato; nel 2024, infatti, l’atleta della Vittorino da Feltre era già stato convocato per gareggiare ai mondiali indoor di nuoto pinnato a Belgrado, in Serbia.

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