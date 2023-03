Lauree magistrali all’Università Cattolica, oltre 400 studenti hanno partecipato all’open day

Sono stati quasi 400 gli studenti che, in presenza o collegati on line, hanno partecipato all’Open day delle lauree magistrali di Piacenza e Cremona, che si è tenuto nel campus di via Emilia Parmense.

Dieci le lauree magistrali protagoniste, di cui tre in lingua inglese: Gestione d’azienda (con i suoi profili in General Management, Consulenza e Governance e Sostenibilità), Innovazione e imprenditorialità Digitale (attiva presso il campus di Cremona), Global Business Management, Banking and Consulting e Food Marketing e Strategie Commerciali della facoltà di Economia e Giurisprudenza.

Tre le lauree di Scienze agrarie alimentari e ambientali: Agricoltura sostenibile e di precisione; Scienze e tecnologie alimentari; Agricultural and food economics (corso di laurea attivo presso il campus di Cremona) e Food Processing: Innovation and tradition (corso attivo presso la sede di Cremona), mentre Scienze della formazione ha illustrato la sua laurea magistrale in Progettazione pedagogica nei servizi per minori.