Tragedia in autostrada: dopo lo schianto col tir l’auto prende fuoco, due morti – FOTO e VIDEO

Tragedia in autostrada A21 tra il casello di Piacenza Ovest e Piacenza Sud. Una vettura con a bordo due persone si è schiantata contro un tiro ed entrambe le persone nell’auto sono morte.

Secondo una prima ricostruzione pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo e abbia sbandato andando a schiantarsi contro un tir fermo nella piazzola di sosta a lato della carreggiata. L’auto, dopo l’impatto, ha preso fuoco.

Le due persone a bordo non sono riuscite a lasciare l’abitacolo in tempo e sono morte carbonizzate. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente ma purtroppo per la coppia non c’era già più nulla da fare.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy