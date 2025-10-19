Tragedia in autostrada: dopo lo schianto col tir l’auto prende fuoco, due morti – FOTO e VIDEO

19 Ottobre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Tragedia in autostrada A21 tra il casello di Piacenza Ovest e Piacenza Sud. Una vettura con a bordo due persone si è schiantata contro un tiro ed entrambe le persone nell’auto sono morte.

Secondo una prima ricostruzione pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo e abbia sbandato andando a schiantarsi contro un tir fermo nella piazzola di sosta a lato della carreggiata. L’auto, dopo l’impatto, ha preso fuoco.

Le due persone a bordo non sono riuscite a lasciare l’abitacolo in tempo e sono morte carbonizzate. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente ma purtroppo per la coppia non c’era già più nulla da fare.

blank
blank
blank
blank

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Radio Sound
blank blank