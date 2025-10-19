Tragedia in autostrada: dopo lo schianto col tir l’auto prende fuoco, due morti – FOTO e VIDEO

Tragedia in autostrada A21 tra il casello di Piacenza Ovest e Piacenza Sud. Una vettura con a bordo due persone si è schiantata contro un tiro ed entrambe le persone nell’auto sono morte.
Secondo una prima ricostruzione pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo e abbia sbandato andando a schiantarsi contro un tir fermo nella piazzola di sosta a lato della carreggiata. L’auto, dopo l’impatto, ha preso fuoco.
Le due persone a bordo non sono riuscite a lasciare l’abitacolo in tempo e sono morte carbonizzate. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente ma purtroppo per la coppia non c’era già più nulla da fare.