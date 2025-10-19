Dante Boninfante prima di Rana Verona – Gas Sales BluEnergy Piacenza: “Affrontiamo una squadra molto competitiva, ma lo faremo con serenità. Ritornare qui? Una grande emozione” AUDIO

A poche ore dall’inizio della stagione della Gas Sales BluEnergy Piacenza il tecnico Dante Boninfante, ospite di RADIO SOUND, fa il punto della situazione sulla sua squadra e sulla prima partita della regular season che scatterà lunedì 20 ottobre, alle 20:30, al Pala Agsm di Verona

Sei stato il palleggiatore di Piacenza per 3 anni dal 2007 al 2010, che effetto ti fa ritornare qui dall’altra parte della barricata?

Un bellissimo effetto…i 3 anni passati a Piacenza mi sono rimasti nel cuore, mi sono trovato benissimo qui e ho portato a casa dei trofei. E’stato molto emozionante varcare la soglia del palazzetto in questa nuova veste. Chiaramente il ruolo che ricopro ora porta con sé un carico di responsabilità superiore.

Ritrovi due campioni del mondo, come Galassi e Pace, freschi del titolo conquistato con la Nazionale di De Giorgi, però trovi una squadra che è cambiata profondamente rispetto allo scorso anno: non c’è più Romanò e Bovolenta partirà titolare, Porro è il nuovo palleggiatore…a che punto sei dal punto di vista dei meccanismi di squadra?

Siamo al completo veramente da poco, quindi la strada da fare è tanta, ma questo era previsto. Con serenità ci presentiamo ai nastri di partenza consapevoli che il nostro percorso sarà lungo, ma fiduciosi di poter dire la nostra dall’inizio. Per quanto riguarda Porro e Bovolenta sono due ragazzi di talento. Alessandro è al primo anno con l’investitura di titolare, si impegna tutti i giorni e sicuramente farà un bel campionato. Per quanto riguarda Porro è una bellissima realtà della pallavolo italiana, non è una scommessa. Con il supporto del pubblico e della società sono sicuro che questa squadra potrà esprimersi al meglio.

La proprietà ha scelto di ringiovanire, rendendo la squadra più sostenibile, ma sono comunque stati fatti degli investimenti per giocatori giovani e di qualità

Domani avrai subito una partita difficilissima, perché Verona è una squadra molto attrezzata con giocatori del calibro di Keita, l’MVP dell’ultima edizione della Superlega, poi c’è Sani he dai 9metri al Mondiale ha fatto fuoco e fiamme…per altro partirai con l’handicap dell’assenza di Mandiraci. Che gara ti aspetti? Dove Piacenza dovrà far meglio dei padroni di casa per far pendere dalla propria parte il match?

Ogni partita all’inizio ha le sue incognite. Affrontiamo una signora squadra che si è rinforzata con due pedine molto importanti che sono Christenson, il palleggiatore americano, e Darlan l’opposto brasiliano che sono due eccellenze internazionali nei rispettivi ruoli. Giochiamo in un palazzetto storicamente molto caldo e aiuta molto la squadra. Un bel test, che affronteremo con serenità, consapevole dei nostri mezzi. Quando giochi contro Verona devi fare una buona pallavolo in generale, dovremo essere equilibrati e riuscire ad approfittare dei momenti di appannamento degli avversari.

Quali sono gli obiettivi di una squadra che torna ad essere finalmente impegnata anche in Europa in Coppa Cev?

Noi vogliamo arrivare più in là possibile nelle tre competizioni in cui siamo impegnati. Sicuramente dovremo fare un percorso con tanto lavoro: sono convinto che questa squadra scoprirà i propri valori strada facendo. Bisogna dar valore agli investimenti della società e alla passione del pubblico e vogliamo ripagarli al meglio

Chi vedi invece tra le favorite per il Tricolore quest’anno?

Perugia e Trento partono avanti a tutti, poi subito dietro metto Civitanova e Verona. Noi proveremo a fare di tutto per essere lì con loro a giocarcela…

