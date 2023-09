Lavori di manutenzione in provincia, cambia la viabilità lungo alcune arterie

Senso unico alternato lungo la Strada Provinciale n. 11 di Mottaziana

Nei territori comunali di Gragnano Trebbiense e Borgonovo Val Tidone, per lavori, tra le ore 8 e le ore 18 dei giorni lavorativi fino al 22 settembre

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati i lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa lungo la Strada Provinciale n. 11 di Mottaziana, nei territori comunali di Gragnano Trebbiense e Borgonovo Val Tidone. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, lungo la Strada Provinciale n. 11 di Mottaziana, in tratte varie, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, di tutti i giorni lavorativi dal 13.09.2023 al 22.09.2023, nei territori comunali di Gragnano Trebbiense e Borgonovo Val Tidone.

Strada Provinciale n. 40bis di Statto, senso unico alternato

Nei territori comunali di Travo e Rivergaro il 5 ottobre, tra le 8 e le 18 per la durata massima di un’ora, per i lavori di verifica degli apparati meteorologici

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale – pervenuta all’Amministrazione in data 28/07/2023 prot. n. 24424, successivamente integrata in data 16/08/2023 prot. n. 26061 – presentata dalla società esecutrice dei previsti lavori di verifica funzionale degli apparati meteorologici collocati presso il manufatto di attraversamento del fiume Trebbia, lungo la Strada Provinciale n. 40bis di Statto, al fine di garantire l’acquisizione di dati utili per le allerte meteo. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, lungo la Strada Provinciale n. 40bis di Statto, dalla progressiva km 0+470 circa alla progressiva km 0+642 circa, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 per la durata massima di un’ora, il giorno 05.10.2023, nei territori comunali di Travo e Rivergaro.

Strada Provinciale n. 11 di Mottaziana, senso unico alternato

Nel territorio comunale di Gragnano Trebbiense il 12 ottobre, tra le 8 e le 18 per la durata massima di un’ora, per i lavori di verifica degli apparati meteorologici

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale – pervenuta all’Amministrazione in data 28/07/2023 prot. n. 24425, successivamente integrata in data 16/08/2023 prot. n. 26062 – presentata dalla società esecutrice dei previsti lavori di verifica funzionale degli apparati metereologici collocati presso il manufatto di attraversamento del torrente Luretta, lungo la Strada Provinciale n. 11 Mottaziana, al fine di garantire l’acquisizione di dati utili per le allerte meteo. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, lungo la Strada Provinciale n. 11 di Mottaziana, dalla progressiva km 2+820 circa alla progressiva km 2+856 circa, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per la durata massima di 1 ora, il giorno 12.10.2023, nel territorio comunale di Gragnano Trebbiense.

Strada Provinciale n. 28bis di Gossolengo, senso unico alternato lungo il ponte di Tuna

Dalle ore 7 del 20 settembre alle ore 18 del 31 ottobre, per i lavori di manutenzione straordinaria in corso. Il tratto oggetto di limitazione non potrà avere uno sviluppo superiore a 200 metri

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che, nei territori comunali di Gossolengo e Gazzola, sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte sul fiume Trebbia ed in particolare lavori di adeguamento statico della maggior parte dei pulvini, installazione di nuovi ritegni sismici, bonifica delle superficie in calcestruzzo di travi e traversi di appoggio, sostituzione dei giunti d’impalcato oltre al ripristino dello smaltimento delle acque meteoriche lungo la Strada Provinciale n. 28bis di Gossolengo. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, lungo la Strada Provinciale n. 28bis di Gossolengo, dalla progressiva km 1+160 circa alla progressiva km 1+870 circa, dalle ore 07:00 del giorno 20/09/2023 alle ore 18:00 del giorno 31/10/2023, nei territori comunali di Gossolengo e Gazzola.

Si precisa inoltre che:

-dalle ore 07:00 alle ore 09:00 il senso unico alternato dovrà privilegiare la direzione nord-est;

-dalle ore 17:00 alle ore 19:00 il senso unico alternato dovrà privilegiare la direzione sud-ovest;

-il tratto in cui verrà imposta la suddetta limitazione non potrà avere uno sviluppo superiore a metri 200,00.

Strada Provinciale n. 41 di San Pietro, senso unico alternato e limite di velocità di 30 km/h

Nel territorio comunale di San Pietro in Cerro, per lavori, dal 18 settembre al 13 ottobre (giorni festivi esclusi) tra le ore 7 e le ore 19

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di posa di conglomerato bituminoso lungo la Strada Provinciale n. 41 di San Pietro nel territorio comunale di San Pietro in Cerro. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 41 di San Pietro, dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 2+000 circa, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, dal giorno 18.09.2023 al giorno 13.10.2023 (escluso i giorni festivi), nel territorio comunale di San Pietro in Cerro, mediante istituzione di:

– senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico;

– limite di velocità di 30 km/h.

Strada Provinciale n. 12 di Genova, senso unico alternato e limite di velocità di 30 km/h

Nel territorio comunale di Alseno, per lavori, dal 20 settembre al 6 ottobre

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di consolidamento del corpo stradale e manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale, lungo la Strada Provinciale n. 12 di Genova nel territorio comunale di Alseno. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 12 di Genova, dalla progressiva km 0+750 circa alla progressiva km 2+550 circa, dal giorno 20/09/2023 al giorno 06/10/2023, nel territorio comunale di Alseno, mediante istituzione di:

– senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri;

– limite di velocità di 30 km/h.

Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto, senso unico alternato e limite di velocità di 30 km/h

Nei territori comunali di Piacenza e Podenzano, per lavori, dal 18 settembre al 13 ottobre (giorni festivi esclusi) tra le ore 7 e le ore 19

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di posa di conglomerato bituminoso lungo la Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto, nei territori comunali di Piacenza e Podenzano. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto, dalla progressiva km 0+500 alla progressiva km 4+500 circa, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, dal giorno 18.09.2023 al giorno 13.10.2023 (esclusi i giorni festivi), nel territorio comunale di Piacenza e Podenzano, mediante istituzione di:

– senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico;

– limite di velocità di 30 km/h.

Strada Provinciale n. 462R di Val d’Arda, senso unico alternato e limite di velocità di 30 km/h

Nei territori comunali di San Pietro in Cerro e Cortemaggiore, per lavori, dal 18 settembre al 13 ottobre (giorni festivi esclusi) tra le ore 7 e le ore 19

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di posa di conglomerato bituminoso lungo la Strada Provinciale n. 462R di Val d’Arda, nei territori comunali di San Pietro in Cerro e Cortemaggiore. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 462R di Val d’Arda, dalla progressiva km 7+000 alla progressiva km 15+000 circa, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, dal giorno 18.09.2023 al giorno 13.10.2023 (escluso i giorni festivi), nei territori comunali di San Pietro in Cerro e Cortemaggiore, mediante istituzione di:

– senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico;

– limite di velocità di 30 km/h.

Strada Provinciale n. 50 di Mercatello, interruzione della circolazione stradale

Nel territorio comunale di Ferriere, per lavori di pavimentazione, tra le ore 7 e le ore 19 dei giorni feriali dal 19 al 29 settembre

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di pavimentazione lungo la Strada Provinciale n. 50 di Mercatello, nel territorio comunale di Ferriere. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 50 di Mercatello, dalla progressiva km 0+300 circa (Ferriere) alla progressiva km 9+000 circa (Passo Mercatello), dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali, dal giorno 19/09/2023 al giorno 29/09/2023, per tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza.

Strada Provinciale n. 68 di Bobbiano, interruzione della circolazione stradale

Nei territori comunali di Travo, Bobbio e Alta Val Tidone, per lavori, tra le ore 7 e le ore 19 dei giorni feriali dal 19 al 29 settembre

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di pavimentazione lungo la Strada Provinciale n. 68 di Bobbiano, nei territori comunali di Travo, Bobbio e Alta Val Tidone. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 68 di Bobbiano, dalla progressiva km 0+700 circa (Travo) alla progressiva km 14+400 circa (Passo Caldarola), dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali, dal giorno 19/09/2023 al giorno 29/09/2023, per tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza.