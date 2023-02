Lavori di manutenzione in varie strade della città, cambia la viabilità

Si comunica che, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione del verde, dalle ore 8 alle 17 di venerdì 17 febbraio, in strada Agazzana, sulla pista ciclopedonale di fronte al civico 30, sono istituiti il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato.

Inoltre, per garantire l’effettuazione in sicurezza di lavori edili con l’utilizzo di una betoniera, dalle ore 7.30 alle 13.30 di venerdì 17 febbraio, in via Santo Stefano: nel tratto compreso tra i civici 20 e 26, sono istituiti i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata; tra il civico 18 e l’incrocio con via Scalabrini e tra l’incrocio con via Gaspare Landi e il civico 26, è istituita la revoca del senso unico di marcia ad uso esclusivo di residenti, dimoranti e possessori di posti auto ivi ubicati; all’incrocio con via Gaspare Landi è istituita la direzione obbligatoria a destra. In aggiunta, in via Gaspare Landi, all’incrocio con via Santo Stefano, è istituita la direzione obbligatoria diritto. Nel giorno e nelle ore indicate la telecamera di controllo posta in via Giordani verrà disattivata.

Infine, per consentire l’effettuazione di lavori di lattoneria presso un edificio, dalle ore 8 alle 18 di giovedì 16 febbraio, in via X Giugno, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Gregorio X e quello con via Roma, sono istituiti i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata.