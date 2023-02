Canottaggio – Vittorino da Feltre in evidenza alla regata internazionale di Torino

La Vittorino da Feltre inaugura positivamente la nuova stagione agonistica di canottaggio, grazie ai buoni risultati conquistati lo scorso fine settima a “D’Inverno sul Po”, regata internazionale giunta quest’anno alla quarantesima edizione e che ha visto la partecipazione di oltre quattromila atleti non solo italiani ma anche francesi, tedeschi e svizzeri. La squadra biancorossa ha schierato complessivamente una trentina di atleti tra gli equipaggi senior, allenati da Paolo Michelotti e Gianluca Riscazzi, e quelli giovanili allenati da Paolo Groppi e Umberto Moroni.

Nella gara di fondo disputata sulla distanza dei cinque mila metri, Gemma Ghinelli ha conquistato la medaglia d’argento classificandosi seconda nel quattro di coppia Senior, categoria under 23, in equipaggio misto con Veronica De Martino (Canottieri Cavallini), Barbara Carmarotto (Canottieri Timavo) e Anastasiia Mikheieva (atleta Ucraina in forza alla Canottieri Murcarolo). Secondo posto finale alle spalle del forte equipaggio della Canottieri Saturnia, e davanti a quello svizzero della Canottieri Ceresio.

Nella categoria Ragazzi (15-16 anni) i canottieri biancorossi Luca Groppi, Nicola Rossetti e Lorenzo Mona (timoniere) sono stati aggregati all’equipaggio dell’otto dell’Emilia Romagna (composto da vogatori di Vittorino, Ravenna e CUS Ferrara), giungendo al quindicesimo posto finale. Sempre sull’otto dell’Emilia Romagna, al femminile, Elisabetta Lazzaroni, Sonia Ghinelli, Letizia Braghieri, Francesca Braghieri e Luca Campominosi (timoniere) hanno conquistato il nono posto finale.

Sempre nella categoria Ragazzi, dodicesima posizione per il quattro tutto biancorosso formato da Marco Tinelli, Dario Guerra, Matteo Sardi e Giacomo Salvarani al termine di un’intensa e combattuta regata che ha visto complessivamente in gara cinquantatré equipaggi; quarantottesimo pesto, invece, per l’altro quattro della Vittorino composto da Nicola Balduzzi, Stefano Bozzini, Giacomo Montanari e Matteo Mazzadi.

Nella categoria junior nono posto per Magenta Angelelli sul quattro dell’Emilia Romagna (Vittorino e Cus Ferrara) e ventiduesimo per Leonardo Ghioni (equipaggio misto insieme a Ravenna, Cus Ferrara e canottieri Flora). Settimo posto per il quattro senior dell’Emilia Romagna con a bordo Anna Mazzocchi e Alicia Ghinelli (all’esordio) coadiuvate da Alice Casadei e Novella Savorani, entrambe della Canottieri Ravenna.

Nella categorie giovanili ventiseiesimo posto per il quattro cadetti (14 anni) composto da Pietro Campominosi, Tommaso Guizzardi, Joshua Delle Serre e Mattia Pandelli. Sempre tra i cadetti tredicesimo posto per Viola Ferrari in un equipaggio della Canottieri Tevere; tra gli Allievi C Quinto posto per Cristina Catelli sul quattro equipaggio misto tra Vittorino, CUS Torino e Vigili del Fuoco Tomei.