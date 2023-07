Procedono i lavori in via Sant’Antonino, da lunedì 24 chiuso il tratto tra via Frasi e la piazza

Proseguono i lavori di riqualificazione di via Sant’Antonino, ultimo e conclusivo stralcio dell’intervento su marciapiedi e selciati del centro storico. Intervento che, oggetto di appalto nel 2020, aveva già riguardato nell’estate 2022 via Chiapponi, via Felice Frasi e via Sopramuro.

Da lunedì 24 luglio, il cantiere avviato il 27 giugno scorso comporterà la chiusura al traffico – sino al 31 agosto, salvo condizioni meteo avverse o imprevisti – del tratto di via Sant’Antonino compreso tra l’incrocio con via Frasi e la stessa piazza Sant’Antonino, procedendo anche al rifacimento della pavimentazione del rosone all’intersezione tra via Sopramuro e via Frasi. Contestualmente, per i soli residenti che debbano accedere ai propri passi carrai, si riaprirà il tratto di via Sant’Antonino compreso tra largo Battisti e vicolo San Martino.

“Come già avvenuto nella prima fase dei lavori, la cui durata è stata in linea con le 4 settimane prefissate resteranno percorribili come passaggio pedonale i marciapiedi”. Lo spiega l’assessore alla Manutenzione Matteo Bongiorni. Allo stesso modo, per i residenti e titolari di posti auto interni lungo il tratto di via Sant’Antonino che sarà chiuso a partire da lunedì prossimo, rimangono ovviamente a disposizione i parcheggi alternativi temporanei di fronte ai civici 42-48 di via Verdi e in piazza Sant’Antonino, lungo la scaffa della chiesa sul lato opposto al civico 10.

Questa possibilità è aperta anche ai residenti e titolari di posti auto nel tratto di via Verdi oggetto dei lavori sulla rete di distribuzione gas”. Per usufruirne, occorre contattare l’Ufficio Viabilità di via Manzoni 7 – aperto dalle 8.45 alle 13 dal lunedì al venerdì, nonché nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 – chiamando i numeri 0523-492062 e 0523-492288, o scrivendo a viabilita@comune.piacenza.it nonché, tramite PEC, a viabilita@cert.comune.piacenza.it.

Per informazioni generali sul cantiere, si possono invece contattare gli uffici del settore Manutenzione allo 0523-492188 e 0523-492037.