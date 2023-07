Strada Riglio, Murelli (Lega): “Lavori iniziati e costati solo 50mila euro, perché non è stato fatto prima?”

«Come mai non è stato fatto prima? Come mai costa così poco? E’ forse uno specchietto per le allodole?» Sono le domande che si pone la senatrice Elena Murelli (Lega) dopo la notizia dell’avvio dei lavori per il rifacimento di strada Riglio, nel comune di Cadeo.

«Sono contenta di apprendere – e come me i cittadini, che ne erano però all’oscuro – che sono iniziati i lavori di riqualificazione di Strada Riglio (che collega la via Emilia con la provinciale per Cortemaggiore) e che l’opera costi molto meno di quanto inizialmente previsto» afferma la parlamentare.

«Dopo il mio sopralluogo il 3 febbraio 2023 – continua Murelli – ho sottoposto all’attenzione della Prefettura il problema e mi è stato risposto che erano in attesa degli ultimi documenti da parte del Comune, ma che il costo era troppo elevato e che sarebbe stato inserito nella futura programmazione senza una data di inizio lavori. Successivamente alla raccolta firme del gruppo di opposizione “Rinnoviamo Cadeo”, il sindaco ha dichiarato che il costo era pari a 1 milione di euro e lo ha inserito in bilancio come costo delle opere per il 2025. Apprendere dalla stampa che i lavori sono iniziati e costerebbero solo 50.000 euro mi fa sorgere la domanda “come mai non sia stato fatto prima!”».