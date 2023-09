L’avventura del Piacenza in Coppa Italia finisce subito: il Progresso vince ai rigori

Sotto il caldo di Castel Maggiore servono i calci di rigore per spedire il Progresso al primo turno di Coppa Italia Serie D, dove affronterà il Borgo San Donnino. I bolognesi superano il Piacenza dal dischetto (3-1) dopo lo 0-0 dei primi 90’ (non erano previsti supplementari essendo sfida diretta dei preliminari). Per i biancorossi decisivi gli errori dagli undici metri di Russo, Chiricosta e Hrom.

Progresso-Piacenza 0-0 (3-1 d.c.r)

Progresso: Cheli, Grandini, Baccolini, Cocchi M., Hasanaj, Busi, Ghebreselassie, Corzani, Di Piedi, Selleri, Rossi. A disposizione: Gelati, Biguzzi, Ferraresi, Panzacchi, Mele, Georgiev, Cocchi S., Matta, Barbieri. All.: Vullo.

Piacenza (4-3-3): Maianti; Cabella, Tortelli, Baudouin, Berton; Russo, Artioli, Gerbaudo; Zini, Hrom, Kernezo. A disposizione: Galletti, Canale, Del Dotto, Ndoye, Bachini, Mantegazza, Bassanini, Galdolfi, Chiricosta. All.: Maccarone.

Arbitro: Hamza El Amil di Nichelino

Sequenza rigori: Barbieri gol (1-0), Ndoye gol (1-1), Rossi gol (2-1), Russo fuori (2-1), Matta gol (3-1), Chiricosta fuori (3-1), Busi parato (3-1), Hrom parato (3-1).