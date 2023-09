15 settembre, primo giorno di scuola per molti piacentini. L’insegnante Loredana: “C’è ansia ma anche entusiasmo” – AUDIO

Il primo giorno di scuola, l’insegnante Loredana: “C’è ansia ma anche entusiasmo e voglia di avventura”. Sul tema della “prima campanella” dalle strutture che ospitano i piccoli dai 3 anni a quelli più grandi che entrano alle superiori, è intervenuta a Radio Sound la professoressa del Terzo Circolo Didattico di Piacenza Loredana Francavilla.

“E’ una prima volta. Ci sono però prime volte più importanti di altre, quindi è normale che ci sia timore di rimanere delusi o di non essere all’altezza, però c’è anche tanto entusiasmo, curiosità e voglia di avventura. Una situazione uguale per tutti: dai bimbi di tre anni che iniziano alla scuola dell’infanzia ai più grandi che incominciano le scuole superiori”.

Perché ce lo ricordiamo tutti il nostro primo giorno di scuola?

“Perché la scuola è il posto dove siamo andati tutti. Dove ognuno passa almeno 15/16 anni della propria vita. C’è tanta ansia e curiosità per quello che sarà. Quelli più grandi si chiederanno chi saranno i nuovi professori e magari sarà difficile il distacco dal precedente insegnante”.

A scuola ci passa parte della nostra vita

“Non dobbiamo commettere l’errore di ridurre la scuola alle materie, ai voti. Non andiamo li solo per questo. E’ uno spazio aperto anche se si svolge al chiuso. In particolare perché ogni giorno c’è qualcosa da imparare, da esplorare, da condividere. Oppure errori su cui riflettere. La scuola ogni giorno cambia qualcosa dentro di noi perché ogni volta che impariamo qualcosa di conseguenza cambiamo”.

15 settembre, primo giorno di scuola per molti piacentini