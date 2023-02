Annunciate le date di Concorto Film Festival 2023: dal 19 al 26 agosto

Sono state annunciate le date dell’edizione numero 22 di Concorto Film Festival 2023: dal 19 al 26 agosto tra Parco Raggio di Pontenure e Piacenza. Il team del festival è già al lavoro nell’organizzazione e selezione per la realizzazione dell’evento il prossimo agosto, per quello che è un appuntamento ormai storico dedicato al cinema breve, nato nel 2002 e conosciuto in tutto il mondo.

Le iscrizioni per i cortometraggi sono ora aperte si chiuderanno il 15 maggio 2023. La durata massima non deve superare i 30 minuti; in casi eccezionali l’organizzazione del festival si riserva di accettare cortometraggi di durata superiore. Si può iscrivere il proprio film tramite Shortfilmdepot. La lista dei film selezionati sarà pubblicata sul sito www.concortofilmfestival.com entro il 1° agosto 2023. Tutti i dettagli del bando, qui.

Concorto Film Festival 2023

Come ogni anno Concorto Film Festival affida a illustratori e illustratrici la realizzazione della locandina che diventa l’immagine della nuova edizione. Quest’anno si è scelto Fabio Consoli, artista italiano.

“È quasi salvifico ogni anno ripetere il rito di giungere appena prima dell’inizio delle proiezioni per godere appieno di quel momento in cui le luci si spengono e cala il silenzio, che poi silenzio non è, trovandoci in un parco popolato da animaletti notturni e poco lontano dalla ferrovia. A volte ci vuole un po’, a volte da subito si viene condotti per mano in quella dimensione propria del cinema che ti fa dimenticare ogni cosa, arricchita dalla consapevolezza di essere in un luogo meraviglioso, vegliati da alberi monumentali e illuminati da uno squarcio di luna.”

Tutto questo è la locandina 2023 di Fabio Consoli: il casottino delle proiezioni concortiane, i pop corn (senza i quali, no true cinema), le luci soffuse, l’asino totemico. E la sensazione di aver trascorso anni, e non una sola serata, nel parco.

Nelle parole dell’autore:



Ho rappresentato la sensazione che a volte si ha quando si è rapiti da un film, quell’assenza di “gravità”, di tempo. In quei momenti esiste solo la storia che stiamo guardando, tutto il resto fluttua attorno allo schermo, sfuocato, immobile.

Fabio Consoli

Dopo gli studi alla University of the Arts di Londra e presso la School of Arts di New York, ha deciso di vivere ad Acitrezza, in Sicilia.

Ha basato il proprio studio in un vecchio camper con il quale scorrazza qua e là nella natura; da lì lavora per i suoi clienti da tutto il mondo.

Tra di loro: National Geographic, The New York Times, The Wall Street Journal, NPR, Boston Globe, Pentagram, Red Valentino, Apple Japan, American Airlines, New Jersey Monthly, Seiko Watches, Men’s Health, Feltrinelli.

Di recente uno dei suoi lavori è stato selezionato dalla Society of Illustration ed è stato esposto al Museum of Illustration di New York.

http://www.fabioconsoli.com/