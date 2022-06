Le escursioni del circuito “Val Tidone Lentamente” si spostano in alta Val Tidone il 12 giugno

Le escursioni del circuito “Val Tidone Lentamente” si spostano in alta Val Tidone: la camminata “ALLE FALDE DEL MONTE CALENZONE”, prevista per domenica prossima 12 giugno, si svolgerà infatti nel territorio di Zavattarello, in provincia di Pavia.

L’escursione, gestita e organizzata dalla guida escursionistica ambientale AIGAE Mirna Filippi, in collaborazione con l’associazione culturale “La Burela” di Crociglia di Zavattarello, avrà come protagonista proprio il monte Calenzone, uno dei siti naturalistici più suggestivi dell’Appennino Oltrepadano.

I partecipanti potranno visitare e conoscere a fondo questo importante rilievo dell’Oltrepò Pavese a 1151 metri di altezza, posto tra i comuni di Zavattarello e Romagnese e che fa da spartiacque tra l’alte valle Staffora e l’alta Val Tidone pavese: la sua cresta quasi orizzontale permette di godere di un paesaggio circolare unico e molto suggestivo. Per raggiungere la meta si attraverseranno piccoli borghi in sasso, boschi a perdita d’occhio e un “giardino della memoria”, monumento in ricordo dello schianto dell’aereo americano con sette militari alleati a bordo avvenuto il 22 febbraio 1945.

Ritrovo alle ore 9.00 al parcheggio della Casa di riposo di Zavattarello e partenza alle 9.30 da Crociglia: camminata di tipo Escursionistico di circa 10 chilometri che richiede tassativamente le scarpe da trekking con suola scolpita (bastoncini da trekking consigliati). Previsto pranzo al sacco.

Quota di partecipazione € 15, € 13 per i soci dell’associazione “Sentiero del Tidone APS” e € 8 per i minori di 18 anni: l’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro Venerdì 10 giugno e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti: tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente la guida escursionista ambientale AIGAE Mirna Filippi tramite i seguenti riferimenti: telefono 3923267010 oppure tramite email filippimirna@gmail.com .

Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato ed ufficiale è presente sul nuovo sito web www.sentierodeltidone.eu