Le strappa la collana d’oro e fugge, donna rapinata in via Vignola: indaga la polizia

Rapinata della collanina d’oro. I fatti sono accaduti ieri mattina in via Vignola a Piacenza. Una donna stava camminando quando è stata avvicinata da un uomo: quest’ultimo, con un gesto repentino, ha afferrato la collana d’oro che la vittima aveva al collo, l’ha strappata ed è fuggito a gambe levate. La donna ha subito allertato la polizia che avviato le indagini del caso.

Lunedì mattina si è verificato un caso analogo: sempre un uomo e sempre una collanina strappata dal collo di una donna, questa volta in via Modonesi. Non è da escludere che l’autore delle due rapine sia la stessa persona. Indaga la polizia.