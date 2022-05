Il 21 maggio la commedia dialettale “Trì pisson co’ una fäva”

Si terrà la sera di sabato 21 maggio la commedia dialettale “Trì pisson co’ una fäva” che era in programma sabato scorso, ma era stata rinviata per indisposizione di uno degli attori. Lo spettacolo, portato in scena dalla filodrammatica Gari “Giancarlo Battini” sul palco dell’oratorio del Corpus Domini,”avrà anche una finalità benefica: il ricavato sarà devoluto sostegno di progetti e attività dell’associazione “La Ricerca Onlus”.

Trì pisson co’ una fäva

Ottenere due risultati con un unico sforzo: questo il significato del detto popolare “Dü” (due piccioni con una fava) che ha ispirato questa commedia brillante scritta daAnna Maria Figliossi e Maurizio Lertua per la regia del compianto Mario Peretti.

Protagonista una famiglia allargata dove con marito e moglie in seconde nozze, convivono la di lei figlia (viziata) e il di lei fratello che causa continue liti e discussioni che spesso hanno al centro la ragazza che si vorrebbe sposata a un uomo facoltoso di ritorno a Piacenza dopo aver fatto fortuna. La trama offre un crescendo esilarante di intrighi, equivoci e situazioni divertenti con protagonisti anche vicini di casa e un marito geloso, nervoso e balbuziente, una modista di periferia ed un effeminato estetista/truccatore.

Personaggi e interpreti: Pinu, Maurizio Codeghini; Rosa, Anna Maria Figliossi; Federicu, Maurizio Lertua; Luisa, Franca Sartori; Giacinto, Luigi Pastorelli; Giulia, Giusy Baroni; Edo, Giuseppe Barbattini; Sofia, Elisabetta Bertonazzi; Carmen, Maria Angela Zilocchi; Lallo, Roberto Cristalli; Mario, Angelo Rebecchi; Ceccu, Enrico Periti.

Rammentatore, Luigi Boselli, tecnico audio Vittore Demaldè, tecnico fotografia Giorgio Campilongo.

La serata, che avrà inizio alle 21, è stata organizzata in collaborazione con la “PaCe” (Persona al Centro), l’associazione che riunisce i volontari impegnati presso strutture e servizi dell’associazione “La Ricerca”. L’ingresso è a offerta: il ricavato sarà devoluto a sostegno di progetti e attività della storica onlus fondata da don Giorgio Bosini, da oltre 40 anni al fianco di persone in difficoltà, giovani fragili e delle loro famiglie.