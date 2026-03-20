Le Terre Traverse di Giuseppe Verdi, un video per raccontare il grande compositore: tra agricoltura e amore per il territorio – VIDEO

Ieri mattina presso la sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano, è stato presentato alla stampa il video Le Terre Traverse di Giuseppe Verdi, un cortometraggio di 13’ che in modo poetico e puntuale racconta la poco nota vocazione per l’agricoltura e la botanica del grande Maestro dell’opera ottocentesca.

Terre Traverse

Il video è stato realizzato da Le Terre Traverse, un’associazione di aziende agricole che, da vent’anni, progetta e realizza manifestazioni e iniziative culturali volte a valorizzare il patrimonio territoriale rurale della pianura di Giuseppe Verdi.

La presentazione

Alla presentazione sono intervenuti Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che sostiene l’iniziativa, il presidente di Le Terre Traverse Gianpietro Bisagni, l’autore del video Michele Milani, che per la realizzazione ha collaborato con il regista Alvise Tedesco, lo storico Franco Sprega e Piero Carolfi, che nel corso del filmato veste i panni del grande maestro.

Il video

Del video, che al momento si può guardare sul canale YouTube della Fondazione di Piacenza e Vigevano ( https://www.youtube.com/watch?v=ECa-YWZlB44 ) ha parlato l’autore Michele Milani, sottolineando lo sforzo compiuto, insieme al regista Alvise Tedesco, per coniugare la dimensione del Verdi musicista e quella dell’agricoltore e, insieme, porre l’accento sulle eccellenze ambientali e gastronomiche del territorio, anche in chiave di promozione turistica.

Promuovere il territorio

Nel corso della presentazione, Magnelli e Bisagni hanno ricordato il lavoro che da anni Terre Traverse sta portando avanti per promuovere un territorio di bellezza diffusa, ancora poco conosciuto. «Il tutto con un’incredibile coerenza – ha sottolineato il vicepresidente della Fondazione -, promuovendo iniziative differenti, dagli spettacoli nelle coorti a questo video, ma tutte organicamente orientate a raccontare il legame delle terre con la figura di Verdi e alcuni aspetti meno noti della sua vita, come la passione per l’agricoltura e l’impegno sociale, che restituiscono il profondo legame che il ‘Cigno di Busseto’ nutriva per le terre, il cui nucleo originario apparteneva ai nonni paterni, che erano agricoltori piacentini e che lo portò a stabilire la sua dimora nella Villa di Sant’Agata di Villanova sull’Arda».

Le ricerche

Autore delle ricerche storiche e socio-economiche utili alla realizzazione del video è lo storico Franco Sprega, anche voce narrante del cortometraggio: «Giuseppe Verdi investiva i proventi delle sue opere per ampliare le proprie terre non con il semplice scopo di accrescere il suo patrimonio, ma prendendosene poi cura ogni giorno. Andava al mercato di persona a scegliere il bestiame, conduceva i poderi con i fattori, facendosi ragguagliare quotidianamente sull’andamento delle coltivazioni e degli allevamenti. Un attaccamento che la moglie Giuseppina Strepponi definì quasi ‘folle’ in una lettera biografa, ma che fu invece segnato da lungimiranza e grande attenzione sociale: fu lui a finanziare l’ospedale di Villanova, così come altre opere a Parma e a Milano».

Un amore per la terra testimoniato anche dall’attore protagonista Piero Carolfi, a sua volta imprenditore agricolo, che ha ricordato la promessa racchiusa da Giuseppe Verdi in una lettera del 21 ottobre 1891 al giornale genovese “Il Caffaro”: «Ecco, un po’ meno di musicisti, di avvocati, di medici e un po’ più di agricoltori. Questo è il voto che faccio per il mio Paese».

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