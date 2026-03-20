Piazza Cittadella, al via venerdì 27 marzo il percorso partecipativo: tutto il programma

Sarà venerdì 27 marzo, con ritrovo alle 18.00 di fronte a Palazzo Farnese, il primo appuntamento del percorso partecipativo dedicato alla riqualificazione e valorizzazione di piazza Cittadella, mirato a coinvolgere direttamente la collettività nella raccolta di esigenze, osservazioni e nella definizione di idee e proposte sul futuro di questo spazio urbano.

L’incontro di avvio, aperto a tutti i cittadini interessati e alle associazioni del territorio, inizierà con una passeggiata esplorativa nel quartiere con racoolta di osservazioni per poi proseguire – sino alle 20.30 – con la successiva attività presso il Laboratorio Aperto nella ex chiesa del Carmine.

Gli incontri pubblici e i momenti di confronto proseguiranno martedì 31 marzo, a partire dalle 17.00 presso il Salone Pierluigi di Palazzo Farnese, e saranno articolati in tre sessioni tematiche: dalle 17.00 alle 18.30 con la Consulta Ambiente e Territorio e le associazioni; dalle 18.30 alle 20.00 con il mondo della scuola, coinvolgendo docenti, personale, genitori e studenti delle scuole superiori; dalle 20.00 alle 21.30 con residenti e commercianti.

Il terzo appuntamento si terrà martedì 14 aprile alle 18.00 presso la Sala 7 di Palazzo Farnese, con la seconda sessione dei laboratori tematici, dedicata alla restituzione e al lavoro sugli esiti dei tavoli degli stakeholder dell’incontro precedente.

Martedì 21 aprile, dalle 18.00 alle 20.30, presso il Laboratorio Aperto ospitato nell’ex Chiesa del Carmine, si svolgerà la plenaria di restituzione intermedia, con la presentazione degli scenari preliminari e la raccolta di osservazioni da parte dei partecipanti.

I risultati del percorso partecipativo saranno infine discussi durante la seduta del Consiglio comunale di lunedì 27 aprile, con inizio alle 15.00, trasmessa in diretta streaming sul sito comunale e aperta al pubblico.

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