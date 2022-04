Piacenza sontuoso, a Lecco i biancorossi si impongono per 4-2!

Serviva il miglior Piacenza per avere ragione di un Lecco che ai blocchi di partenza del campionato si presentava come una delle big del girone. Ed il Piacenza ha risposto presente mettendo sul campo la miglior prestazione della sua stagione. Lunardon, che ha ancora una volta fatto le veci di Manzo, out per la positività al Covid-19, ha schierato la squadra con il 4-3-2-1, lasciando in panchina la punta Babbi e lasciando a Ghisleni l’incombenza di guidare l’attacco.

Servono pochi minuti per capire che i biancorossi sono in giornata positiva. Gli emiliani non rinunciano mai a giocare a viso aperto e senza buttare via la sfera e soprattutto senza alcun timore reverenziale. Al 21′ trovano il vantaggio. Un bel traversone di Palma dalla destra trova l’inserimento di Gonzi che di testa schiaccia il pallone sul palo più lontano. 17 minuti più tardi, dopo uno scambio in area tra Galazzi e Ghisleni, Celjak commette fallo di mano. Dagli 11 metri Corradi non sbaglia.

Con grande personalità il Piacenza fa la partita anche nella ripresa al 53′ c’è un bellissimo lancio di Corradi per Ghisleni che si gira di prima intenzione e fa 3-0. Ma le emozioni non finiscono qui: 5 minuti più tardi Corradi batte un calcio di punizione in quella che possiamo definire la sua mattonella e non lascia alcuno scampo a Bertinato per il definitivo 4-0 biancorosso.

Una vittoria importantissima sia per la classifica, con i piacentini che ora tengono alle spalle la zona retrocessione, ma soprattutto per il morale. Nel finale trova spazio anche Maritato, al suo debutto con la maglia del Piacenza. Nel finale arrivano le reti avversarie, ma il risultato era già acquisito. Reti di Mastroianni e Purro.

Un Piacenza sontuoso che ha dominato anche sul piano del gioco sul campo di una squadra ben attrezzata. Prossimo impegno domenica 1° novembre al “Garilli” contro il Renate.

Secondo tempo

81′ Gol di Mastroianni a seguito di una punizione. Il gol della bandiera per il Lecco

72′ Entra Ballarini per Corbari (Piacenza)

70′ Entrano Mastrioanni e Purro per Giudici e Doudou.

68′ Fallo di Corbari, ammonito.

67′ Doudou entra in area di sinistro non trova la porta.

64′ Entrano Miceli e Maritato fuori Corradi e Ghisleni. Debutto di Maritato nel Piacenza Calcio.

58′ Punizione invitante per il Piacenza. batte Corradi che segna un gol meraviglioso. Lecco – Piacenza 0-4

56′ Entrano Cruz e Marotta nelle file del Lecco.

53′ Grande lancio di Corradi e Ghisleni è bravissimo a girarsi di prima intenzione e battere Marzorati Lecco – Piacenza 0-3

46′ D’Anna entra in area, c’è la deviazione di Battistini è corner per il Lecco, il quinto. Traversone dalla sinistra, colpo di testa di Marzorati. Palla che colpisce la parte inferiore della traversa. Grandissima occasione per il Lecco.

Iniziata la ripresa. Nessun cambio nelle due formazioni.

Primo tempo

45′ Punizione per il Lecco dal limite dell’area. C’è una deviazione e la palla esce di un nulla. C’è corner per i locali. Bruzzone la mette di nuovo in angolo, il quarto per i blucelesti. Nulla di fatto. E finisce il primo tempo

40′ Gonzi perde palla. D’Anna la mette in mezzo e Capogna di testa da due passi impatta malissimo. Grande occasione per i locali.

38′ Calcio di rigore per il Piacenza. Scambio tra Galazzi e Ghisleni. Fallo di mano di Celjak. Corradi è sul pallone. Il numero 10 non sbaglia. Lecco – Piacenza 0-2

34′ Gonzi riceve palma al limite dell’area, prova il tiro a giro, ma la sua conclusione è troppo centrata e viene facilmente bloccata dal numero uno avversario.

33′ Gonzi imbecca Ghisleni, ma quest’ultimo è in fuorigioco

30′ Calcio di punizione molto interessante per il Piacenza dalla trequarti di sinistra. Palma batte basso e la difesa sbroglia.

21′ Cross di Palma dalla destra, Gonzi arriva sul versante di destra e schiaccia il pallone sul palo più lontano. Nulla da fare per il portiere! Lecco – Piacenza 0-1

18′ Galazzi perde palla e Nesta ci prova dalla distanza. Tutto facile per Vettorel

15′ Il Piacenza sta giocando alla pari con il Lecco senza timori reverenziali e senza mai riununciare al giocare il pallone.

14′ Corradi ci prova da 25 metri, Bertinato si tuffa e il pallone sfiora il palo alla sua destra

9′ Lancio in verticale per Gonzi che tocca per Galazzi, quest’ultimo ottiene un corner, il primo del Piacenza Calcio.

5′ Palma e Corradi scambiano al volo, ma Bertinato è attento e blocca la sfera senza problemi.

Iniziata la partita

Le formazioni

Lecco (3-4-3): Bertinato, Celjak, Marorati, Capoferri, Nesta, Galli, Moleri, D’Anna, Doudou, Capogna, Giudici. All Gaetano D’Agostino

Piacenza (4-3-2-1): Vettorel, Simonetti, Battistini, Bruzzone, Visconti, Corbari, Palma, Galazzi, Gonzi, Corradi, Ghisleni. all Lunardon (Manzo ancora out per la positività al Covid)

Il pre partita