Lentigione – Piacenza, esame di maturità per i biancorossi. Franzini: “Dovremo essere bravi a capitalizzare le occasioni” AUDIO

Domenica alle ore 15 (diretta audio su Radio Sound) il Piacenza farà visita al Lentigione in una sfida che, fino a poche settimane fa, aveva il sapore di uno scontro al vertice. Un incrocio tra due teste di serie, una finale anticipata per la promozione diretta. Oggi, invece, lo scenario è completamente diverso: i biancorossi hanno visto allontanarsi irrimediabilmente il primo posto a fine febbraio e hanno dovuto, loro malgrado, rivedere gli obiettivi: ora puntano a costruirsi il miglior cammino possibile verso i play-off.

Eppure nelle ultime giornate i piacentini sembrano aver ritrovato la giusta serenità: tre vittorie consecutive, tre partite condotte con autorità e chiuse prima del tempo. Contro il Tuttocuoio è arrivato un successo netto, quasi scritto. Poi la Correggese, squadra di qualità importante, tanto da essere definita da Franzini “Finta neopromossa”, finita però nelle sabbie mobili della zona retrocessione si è dimostrata non all’altezza. Infine il Progresso, piegato da un copione ormai riconoscibile: il Piacenza, infatti, ha imparato a colpire subito. Nei primi 15-20 minuti costruisce il proprio vantaggio, mette insieme un piccolo tesoretto con cui congelare l’esito della partita: “Stiamo bene e siamo stati bravi a interpretare queste partite, aggredendo l’avversario fin dai primi minuti – replica il tecnico ai microfoni di Radio Sound – abbiamo reso queste gare più semplici di quello che potevano essere sulla carta, basti pensare che la Correggese ha bloccato proprio il Lentigione”

Molto di questo momento positivo passa anche dalle scelte di Arnaldo Franzini, che sembra aver ritrovato, ancora una volta in questa stagione, la quadra. Il 4-3-1-2 con rombo, marchio di fabbrica di buona parte del campionato è stato ridisegnato con Poledri davanti alla difesa e D’Agostino trequartista, libero di innescare con le sue giocate le due punte e un Mazzaglia, particolarmente inspirato, mezz’ala destra (riascolta i “Punti di vista” di Andrea Amorini)

“Era l’obiettivo che ci eravamo prefissati – prosegue Franzini – arrivare a Lentigione con un filotto di vittorie, adesso ci aspetta una partita difficile” I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Piacenza – Progresso: “Poledri e Mazzaglia da confermare” – VIDEO

Ma domenica il banco sarà ben più severo

Il Lentigione è una realtà che somiglia a una favola scritta sul campo: nonostante il comune conti poco più di 2.300 abitanti la squadra si può a tutti gli effetti definire come una big della Serie D. Dopo l’1-1 dell’andata a Piacenza, a novembre, ha cambiato passo con sei vittorie consecutive, che le hanno garantito il primato a lungo.

Solo di recente la squadra guidata da mister Ivan Pedrelli ha rallentato, con due pareggi: quasi clamoroso quello esterno con la Correggese, ben più comprensibile quello di mercoledì scorso in casa contro la Pistoiese. Ad oggi i gialloblù sono pienamente in corsa per la vittoria del campionato e per una promozione diretta che avrebbe dell’incredibile: la capolista Desenzano dista solo 3 lunghezze, mentre la Pistoiese ha viaggia passo passo al fianco dei lombardi a quota 60. Domenica il Desenzano non scenderà in campo: il Tropical Coriano ha infatti ottenuto il rinvio della gara, poiché ha ben 4 giocatori impegnati con la nazionale del San Marino (la gara sarà recuperata l’8 aprile), il Lentigione ha quindi la chance concreta di issarsi di nuovo, seppur virtualmente, in vetta agli uomini di Franzini il compito, difficile, di impedirglielo: “Affrontiamo una squadra che è stata in testa quasi per tutto il campionato. Una formazione che subisce pochissimo e che ha anche grandi qualità offensive. Noi dovremo essere bravi a capitalizzare le occasioni che ci capiteranno. Sarà una gara completamente diversa dalle ultime”

La probabile formazione

La 29esima giornata di campionato di serie D, girone D

Sabato 28 marzo, ore 15:00

Progresso Palazzolo

Domenica 29 marzo, ore 15:00

Lentigione – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Cittadella Vis Modena – Sasso Marconi

Crema – Rovato

Pro Sesto – Imolese

Sant’Angelo – Pistoiese

Trevigliese – Sangiuliano

Tuttocuoio – Correggese

La classifica

Desenzano 63; Pistoiese e Lentigione 60; Piacenza 54; Pro Sesto 50; Pro Palazzolo e Rovato 46; Cittadella Vis Modena 45; Sangiuliano 40; Crema 36; Sant’Angelo 33; Progresso 28; Correggese e Sasso Marconi 27; Imolese 24; Trevigliese 21; Tropical Coriano 20; Tuttocuoio 7

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