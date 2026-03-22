I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Piacenza – Progresso: “Poledri e Mazzaglia da confermare” VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” in formato video

L’analisi del giornalista sportivo di Radio Sound

Terza vittoria consecutiva, terza vittoria netta nel punteggio e nella differenza con gli avversari e partita in cui non abbiamo neanche fatto i soliti errori difensivi che quest’anno ci sono costati diversi punti. Una vittoria che sa di rammarico perché ora la squadra sta bene e se non avesse perso quelle due partite in casa contro San Giuliano e Palazzolo sarebbe andata domenica a Lentigione a giocarsi una partita che poteva rappresentare qualcosa. La verità è che è inutile guardarsi indietro ma è importante capire perché la squadra ha cosi faticato all’inizio del ritorno. E non vale il fatto che gli ultimi due avversari ossia Correggese e Progresso non sono avversari probanti per la loro posizione di classifica perché questa squadra nel passato ha avuto molte difficoltà in più nell’affrontare queste squadre.

Venendo alla partita, Franz ha confermato la squadra che aveva vinto e convinto domenica con l’under in più Mazzaglia e lasciando il tridente davanti. La differenza in campo si vede subito ma è una giocata sublime di D’Agostino ad aprire la partita che con un tiro al volo mette il pallone nell’angolo più distante. Da li in poi ancora solo Piacenza che in mezzo ha il motore sempre acceso di Mazzaglia e Lord insieme all’equilibrio che dà Poledri e continua a costruire occasioni. Su una splendida azione sulla destra la palla arriva ancora a D’Agostino che costringe il portiere ad una splendida parata sulla respinta arriva Mazzaglia che viene steso. Manuzzi raddoppia e partita oramai indirizzata. Nella ripresa lasciamo un filo di spazio in più a loro ma non soffriamo mai e triplichiamo con D’agostino che lancia Mustacchio davanti alla porta da solo. C’è ancora spazio per un rigore ed un espulsione ed una errore di D’agostino dal dischetto e poi è solo un aspettare il fischio finale.

La chiosa finale

Le mie riflessioni finali sono due. La prima su Poledri una sua conferma ed il suo ruolo. La società ha dato un segnale confermando Putzolu, il secondo segnale è quello di confermare Poledri. Può giocare in tutti i ruoli in mezzo ma secondo me come play poteva essere usato anche prima. La squadra aveva svoltato con Putzolu davanti alla difesa ma è anche vero che alla lunga in quel ruolo c’era bisogno di un giocatore con caratteristiche tecniche e tattiche diverse. La seconda è per Mazzaglia. Ogni partita meglio. E quindi dico o siamo sicuri di averlo anche il prossimo anno oppure stiamo facendo di tutto per fare vedere agli addetti ai lavori che il ragazzo è decisamente interessate? Meditate gente meditate

L’intervista esclusiva al mister

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