Lezioni al via il 13 settembre, Daniele Novara sulle regole igienico sanitarie: “Perfezionismo unico, la scuola non va trasformata in un ospedale” – AUDIO

Lezioni al via il 13 settembre, Daniele Novara sulle regole indicate della Regione per la ripartenza: “Alle scuole si chiede un perfezionismo igienico sanitario non richiesto in altri ambiti”. Il noto pedagogista piacentino, Direttore del CPP centro per l’educazione e la gestione conflitti, è intervenuto a Radio Sound per commentare il documento regionale che contiene le linee guida per il rientro a scuola. Massima attenzione, dunque, alle misure di contenimento del contagio e di gestione di casi in ambito scolastico. In particolare con la mascherina obbligatoria in classe anche in presenza di un metro di distanza interpersonale. Per quanto riguarda l’attività di contact tracing(tracciamento), nel caso in cui ci sia un positivo il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl competente contatterà il responsabile della struttura e referente Covid ed effettuerà l’indagine epidemiologica, verificando l’attuazione delle misure di prevenzione.

C’è un grande clima di incertezza – spiega Daniele Novara – che non abbiamo per esempio sulle aziende invece incombe sulle istituzioni scolastiche. Soprattutto a queste si chiede un perfezionismo igienico sanitario che non viene chiesto a nessuno. In pratica si vorrebbe trasformare le scuole in un reparto ospedaliero, questo non ha senso. Per esempio io contesto da tempo la permanenza della mascherina obbligatoria per i bimbi delle elementari. E’ una decisione quasi esclusivamente italiana. Inspiegabile con un indice di contagio molto basso e assenza di malattia nei più giovani. Per questo non ha molto senso fare scuola con il volto coperto. In particolare perché il viso è alla base perché gli istituti sono un luogo di incontro e di riconoscimento tra gli alunni”.

Lezioni al via il 13 settembre, Daniele Novara sulle regole per la ripartenza: “Perfezionismo igienico unico, la scuola non va trasformata in un ospedale” – AUDIO intervista