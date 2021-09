Il Piacenza brilla in Coppa: Mantova ribaltato in quattro minuti

Il Piacenza Calcio trova la seconda gioia di Coppa. Dopo aver battuto la Reggiana, i biancorossi, di scena al velodromo Pavesi di Fiorenzuola, vincono 2-1 in rimonta sul Mantova e si assicurano il passaggio agli ottavi.

Dopo lo svantaggio maturato nel primo tempo, i ragazzi di Scazzola pareggiano e vincono nel finale con le reti di Tafa e Parisi. Il prossimo turno si giocherà contro la vincente del match tra Imolese e Modena (in programma il 15 settembre.)

“Volevamo passare il turno e ci siamo riusciti. La prestazione è stata positiva, per cui sono contento di come è andata. Quando metti tanti giocatori nuovi tutti insieme non è semplice, e infatti nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, però nella ripresa siamo andati molto meglio. Adesso la testa è già in direzione di lunedì contro la Triestina”.