Liberali: “A 1 km da Piazza Cavalli un degrado che nessun piacentino può immaginare”

A 1 km in tutto da Piazza Cavalli c’è un degrado che nessun piacentino può immaginare. I candidati liberali, candidato sindaco Sforza Fogliani compreso, hanno voluto recarvisi per denunciare l’intollerabilità della situazione. Un’area di almeno 5.000 mq destinata a incontrollata discarica e allo spaccio notturno e serale. Il costo della riconduzione dell’area a un minimo di dignità si aggira fra le 100-200 mila euro: una cifra enorme, che rappresenta peraltro ben meno del costo della metà di una rotonda ordinaria (costo 700 mila euro circa) ed addirittura meno del 20% di una rotonda mega galattica come quella di Pittolo (costo 1,3 mln di euro).

In diversi interventi al termine della visita (che è stata più che altro un’ispezione) i Liberali hanno sottolineato che questo è uno dei primi interventi che un’Amministrazione che ami Piacenza dovrebbe fare. Non è questione di tenere ad un minimo decoro la città ma di evitare che aree di degrado inquinino fino a questo punto la dignità piacentina.

Tutti i piacentini possono facilmente raggiungere a piedi l’area in questione accedendo dal ponte stradale sul Po attraverso la pista pedonale/ciclabile che parte dal ponte stesso a poche decine di metri, sulla destra, da Piazzale Milano. Alla fine della pista, occorre camminare in senso opposto, su uno stradello, e girare poi a destra, inoltrandosi per circa 200 metri.

Da parte di alcuni partecipanti, si è anche avanzato il dubbio che confluiscano qua pezzi destinati alla pubblica discarica di via IV novembre ed intercettati prima della consegna.